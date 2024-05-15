KONESOB Başkanı: Hazine destekli kredilerin faizleri artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

KONESOB Başkanı: Hazine destekli kredilerin faizleri artırıldı

KONESOB Başkanı: Hazine destekli kredilerin faizleri artırıldı

KONYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerinin faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak 10-15 puan artırıldığını belirterek, 'Kullandırılan krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da bu uygulama esnafımızın üstüne ağır bir yük getirecektir' dedi.

15.05.2024 11:54
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemelerinin faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak 10-15 puan artırıldığını belirterek, "Kullandırılan krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da bu uygulama esnafımızın üstüne ağır bir yük getirecektir" dedi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, hazine destekli kredilerin faiz güncellemeleri konusunda açıklamalarda bulundu. Kredilerin devam eden taksit ödemelerinin faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak 10-15 puan artırıldığına dikkat çeken Başkan Karabacak, esnaf ve sanatkarların bu faiz yükünün altından kalkamayacağına dikkat çekti. Karabacak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılmış olan hazine destekli kredilerin devam eden taksit ödemeleri maalesef faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak 10-15 puan artırılmıştır. Kullandırılan krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da bu uygulama esnafımızın üstüne ağır bir yük getirecektir. Uygulamaya geçilmeden önce aldığımız duyumla yapmış olduğumuz girişimler neticesinde yüzde 29'a çıkarılacak olan oranlar kademeli bir sisteme dönüştürülmüş. Girişimlerimizin karşılık bulmuş olmasından dolayı teşekkür ediyoruz.
Kesinlikle bir güncelleme beklemezken yapılan uygulamanın bizleri üzdüğünü ve böylesine bir faiz yükünün altından esnaf ve sanatkarımızın kesinlikle kalkamayacağını önemle belirtmek isteriz. Bu uygulama yerine, yeni kullandırılacak olan kredilerde kredi faiz oranlarının artırılmasının daha makul olacağını ifade etmek isteriz. Bu meyanda her daim esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve hükümet yetkililerimizden esnaf ve sanatkarlarımızı zora sokacak bu faiz artışının yeniden değerlendirilerek kaldırılmasını önemle talep ediyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KONESOB Başkanı: Hazine destekli kredilerin faizleri artırıldı - Son Dakika

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