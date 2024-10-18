Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu - Son Dakika
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Ekonomi

Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu

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Sultanbeyli Kuyumcular Derneği'nin kongresinde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Cemal Eğin, İstanbul genelinde kuyumculardan tehdit ve şantaj yoluyla haraç istenmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Eğin, ''Kuyumcuları ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti vergi dairelerine vergi verebilirler. Güç olarak da kahraman Türk polisimizi ve Misâk-ı Millî sınırlarımızı belirleyen Mehmetçiğimizi tanırız'' dedi.

18.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:54
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Yaklaşık 3 ay önce faaliyetlerine başlayan Sultanbeyli Kuyumcular Derneği'nde kongre heyecanı yaşandı. İlçedeki kuyumcuların tamamını bünyesinde barındıran derneğin kongresinde mevcut başkan Cemal Eğin ve yönetimi oybirliğiyle güven tazeledi.

"FİYATLARIMIZI AŞAĞI ÇEKTİK"

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da yol arkadaşlarından Cemal Eğin, kongrede kuyumcu esnafının desteğini de arkasına alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sultanbeyli'de faaliyet gösteren kuyumcuların da isteğiyle yeni bir dernek kurduklarını belirten Başkan Eğin, "Sultanbeyli kuyumcuları olarak almış olduğumuz kararla kâr oranlarımızı düşürerek fiyatlarımızı komşu ilçelerdeki fiyatların altına çektik. Sultanbeyli ilçemizin altın satışında bir cazibe merkezi olabilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Böylece komşu ilçelerdeki vatandaşlarımız ilçemize gelerek alışverişlerini buradan yapmaya başladılar. Sultanbeyli'de 31 kuyumcu esnafı ve bu esnafların da 320 çalışanı var. Biz bu esnaf ve çalışanlarımızla bir olduk, dost olduk, kardeş olduk" ifadelerine yer verdi.

Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu

HARAÇ İSTEYENLERE MEYDAN OKUDU

Açıklamasının devamında son dönemlerde özellikle İstanbul genelinde kuyumculardan tehdit ve şantaj yoluyla haraç istenmesine değinen Başkan Eğin, "Sultanbeyli kuyumcuları ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti vergi dairelerine vergi verebilirler. Güç olarak da kahraman Türk polisimizi ve sınırlarımızı belirleyen Mehmetçiğimizi tanırız. Bunun dışında kimseyi de tanımıyoruz. Bu da böyle bilinsin" şeklinde konuştu. Başkan Eğin'in konuşmasının bu bölümü salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu

Türkiye Cumhuriyeti, Sultanbeyli, İstanbul, Ekonomi, Sözler, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor alkışlıyorum vergi devlete ödenir gerisi tirişka 58 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir iş adamından bir kuyumcudan ya da haraç isteyen adamın anında oksijenini kesmeli devlet.Aksi halde devletin varlığının hiç bir anlamı yok! 46 0 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    22 yılda geldiğimi yere bak. Heryer leş içinde… 21 14 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ülkeyi çeteler yönetir hale geldi. İçişleri bakanlığı ne işe yarıyor. 12 9 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin:
    kuyumcular çaldığı vergiyi odeseler ülke ayağa kalkar 16 0 Yanıtla
  • BERKAY:
    tehdit ve şantajdan ayrı olarak belirtmek gerekir ki ;Sanki vergi veriyorlarmış gibi pişkinlik ve yüzsüzlük yapmış kuyumcuların ödediği vergi ortalaması asgari ücretlinin vergisinden düşük 11 0 Yanıtla
  • BERKAY:
    vergi mi veriyorlarmış 9 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Dayı haberin yok galiba ne askerde ne poliste yetki denen birşey bırakmadılar. O kalşeşleri yakalasalar dahi sayın savcı ve hakimlerimiz milletvekillerimizin hazırlamış olduğu kanunlar eşliğinde serbest bırakıyor saygılarımla 6 2 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    ne kadar vergi veriyorlar acaba merak ettim doğrusu??? 5 0 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    Bunlar tefeci yav ne haraç verir ne de vergi verir. Varyemezler 2 0 Yanıtla
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