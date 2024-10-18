Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu

Ekonomi

Yaklaşık 3 ay önce faaliyetlerine başlayan Sultanbeyli Kuyumcular Derneği'nde kongre heyecanı yaşandı. İlçedeki kuyumcuların tamamını bünyesinde barındıran derneğin kongresinde mevcut başkan Cemal Eğin ve yönetimi oybirliğiyle güven tazeledi.

"FİYATLARIMIZI AŞAĞI ÇEKTİK"

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da yol arkadaşlarından Cemal Eğin, kongrede kuyumcu esnafının desteğini de arkasına alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sultanbeyli'de faaliyet gösteren kuyumcuların da isteğiyle yeni bir dernek kurduklarını belirten Başkan Eğin, "Sultanbeyli kuyumcuları olarak almış olduğumuz kararla kâr oranlarımızı düşürerek fiyatlarımızı komşu ilçelerdeki fiyatların altına çektik. Sultanbeyli ilçemizin altın satışında bir cazibe merkezi olabilmesi için elimizi taşın altına koyduk. Böylece komşu ilçelerdeki vatandaşlarımız ilçemize gelerek alışverişlerini buradan yapmaya başladılar. Sultanbeyli'de 31 kuyumcu esnafı ve bu esnafların da 320 çalışanı var. Biz bu esnaf ve çalışanlarımızla bir olduk, dost olduk, kardeş olduk" ifadelerine yer verdi.

HARAÇ İSTEYENLERE MEYDAN OKUDU

Açıklamasının devamında son dönemlerde özellikle İstanbul genelinde kuyumculardan tehdit ve şantaj yoluyla haraç istenmesine değinen Başkan Eğin, "Sultanbeyli kuyumcuları ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti vergi dairelerine vergi verebilirler. Güç olarak da kahraman Türk polisimizi ve sınırlarımızı belirleyen Mehmetçiğimizi tanırız. Bunun dışında kimseyi de tanımıyoruz. Bu da böyle bilinsin" şeklinde konuştu. Başkan Eğin'in konuşmasının bu bölümü salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.