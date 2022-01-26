Kontak kapatan Trendyol kuryeleri istediklerini aldı! Zam yüzde 11'den yüzde 38'e çıktı

Trendyol'da kendi hesabına çalışan kuryeler, ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammı yetersiz bularak eylem başlatmıştı. İstanbul merkezli başlayan eylemde Trendyol Express çalışanları,şirketin İstanbul Maslak'taki binası önünde toplanarak kontak kapatmış ve istediklerini alana kadar çalışmayacaklarını söylemişti. İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayılan eylem sonrası, e-ticaret platformu Trendyol geri adım attı. İşçilerin yaptığı açıklamaya göre, şirket yöneticileri yüzde 11'lik zammın yüzde 38.8'e çıkartılacağını söyledi.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konu hakkında bir açıklama yapan Trendyol, kuryelerin toplam hakedişlerinin aylık en az 12 bin 500 TL+KDV olarak garanti altına alındığını duyurdu. Trendyol, söz konusu çalışanların 'Sahibi oldukları ticari işletmeleri aracılığıyla ve Trendyol ile imzaladıkları taşıma sözleşmeleri kapsamında, kendi işletmelerine ait araçlarla taşıma hizmeti sunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Mevcut iş modelimiz doğrultusunda, taşıyıcı iş ortaklarımıza taşıdıkları paket başına ödeme yapılmakta; 'iş ortağı destek paketleriyle' de aylık hakedişlerinin belli bir seviyenin üzerinde kalması sağlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde, bir taşıyıcı iş ortağının faaliyet gösterdiği süreye bağlı olarak taşıdığı paket sayısına göre toplam hakedişinin aylık en az 12.500 TL+KDV olması, iş ortaklarımızın da beklentilerini karşılar şekilde, garanti altına alınmıştır. Mevcut iddialarda ise, sadece 'iş ortağı destek paketleri' 'nde geçerli olan hizmet bedeli artış oranı ön plana çıkarılmıştır. Tek başına bu oran üzerinden değerlendirme yapmak eksik ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır."

"DİRENE DİRENE KAZANDIK"

Trendyol Çalışanları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Direne direne kazandık. %11'lik zammı bize dayatanlara mücadelemizle karşı koyduk, %38.8 zam aldık. Tüm Trendyol çalışanı kardeşlerimize hayırlı, tüm işçi ve emekçilere örnek olsun!" denildi.