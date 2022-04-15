Konut satışında yüzde 20,6 artış - Son Dakika

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.

TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu. Ocak-mart dönemindeki konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.