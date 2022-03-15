Konut satışlarının yüzde 51 arttığı Denizli, 22. sırada yer aldı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Denizli'de konut satıları yüzde 51.4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan rakamlara göre; Denizli'de konut satışları 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.4 oranında artarak bin 316 oldu. Bu satışların 283'ü ilk satış, bin 33'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19.2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8.7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5.7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1.3'lük payla 22. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 97.8 arttı

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.8 oranında artış göstererek, 364 oldu. Bu satışların 80'i ilk satış, 284'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 19 bin 888 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20.4 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 27.7 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 39 arttı

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 oranında artış göstererek 952 oldu. Bu satışların 203'ü ilk satış, 749'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 77 bin 699 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ