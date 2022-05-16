Konut sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Nebati'den ilk mesaj: Vatandaşları rahatlatacak adımları görüştük - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Konut kampanyasının ele alındığı toplantıda, fahiş fiyat artışları da gündeme geldi. Sosyal medyadan görüşmeye dair paylaşım yapan Bakan Nebati toplantıdan ilk mesajı paylaştı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

"STOKÇULUĞA VE FIRSATÇILIĞA ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

"FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."