1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam - Son Dakika
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Ekonomi

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

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Konutlarda kullanılan doğal gaza, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldı.

31.07.2024 21:26
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini bildirdi.

DOĞAL GAZA YÜZDE 38 ZAM YAPILDI

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı ise 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
1 Ağustos\'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • AyYiLdiZ kilimci: amin allah arttirsin iyikide gaz bulduk birde bulmasak ne olurdu bilemiyorum yine dunyanin en pahali dogalgazini kullanan ulke haline geldik demekki bedava verdigini simdi kurekle almaya basladi 222 7 Yanıtla
    mustafa sagdic: yuzde 13 zamma kizanlar nerede 9 3
  • AykooBeyler null: Karadeniz'de Allah'tan doğalgazı bulmuşsuz yoksa halimiz harpmış. 191 7 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Bak ne de güzel enflasyon düşürüyorlar… 186 6 Yanıtla
  • Seyfullah Sahan: uçuyoruz 161 5 Yanıtla
  • deniz beştaş: Mehmet şimşek enflasyon düşecek dedi kamera şakasimi bu?? 150 6 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: temmuz yüzde 4 çıkar o zaman 19 1
  • Mustafa POLAT: Emekli memur işçi aylıklarından sonra Allah ne verdiyse zamla.. Vergi ve trafik cezalarına dayalı bir maliye politikası ile ekonominin iflası yakındır. 148 1 Yanıtla
    berke Adgzl: 17 bin lirayla hem ailesine hem devletine bakan bizden baska varmi acaba 4 0
  • Uğur Erdem: Az oldu hissetmedik hiç Allah sonumuzu hayır eylesin 113 5 Yanıtla
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