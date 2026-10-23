Konya\'da uzmanlar faturada yüzde 30 tasarruf için yıllık kombi bakımını öneriyor

Konya'da kış mevsimi yaklaşırken, kullanılmaya başlayan kombilerin bakımının zamanında yapılmasıyla doğalgaz faturalarında yüzde 30'a kadar tasarruf sağlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, havalandırma menfezlerinin ise hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kombi kullanımı da başladı. Kış boyunca aralıksız çalışacak olan kombilerin bakımı ise bu mevsimde büyük önem arz ediyor. Uzmanlar kombi bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakımı zamanında yapılan cihazlar ise yüzde 30'a kadar tasarruf sağlıyor.

"Tüketicimize her yıl düzenli olarak bakımlarını yapmasını tavsiye ediyoruz"

Her yıl bakımların periyodik olarak yapılmasında fayda olduğuna dikkat çeken Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, "Kombi bakımları her yıl yapılmadığı takdirde tortulaşmalardan kaynaklı kombi arızayla alakalı ömrü kısalacaktır. Ama her yıl düzenli olarak bakımı yaptırılırsa daha uzun süre kombi sessiz ve düzenli çalışacaktır. O yüzden tüketicimize her yıl düzenli olarak bakımlarını yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Bakımı yapılmayan bir kombide her zaman için yüksek faturalarla karşılaşacaklardır. O yüzden her yıl kombi ve petek bakımlarının yapılmasını tüketicimize özellikle vurgulayarak söylüyoruz. Yüzde 30 gibi tasarruf sağlayacaklardır" dedi.

"Eve çağırılan ustanın en azından bir yaka kartı olması lazım"

Yapılacak bakımların yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğine değinen Başkan Mehmet Ünlügül, "Öncelikle yetkili bir ustaya yaptırmak gerekiyor. İnternet üzerinden gelişigüzel arayarak kayıtlı olmayan, vergisi olmayan bu tip insanlarla karşılaşılabiliyor. Bu kişiler de kombi bakımı yapıyoruz diye yanlış işlem yapabiliyor. Yanlış işlemden dolayı da kombide arıza meydana geliyor, daha sorunlu işler çıkartabiliyor, gaz kaçağı sonrası ölümcül tehlikeler yaşanabiliyor. O yüzden yetkili bir ustaya yaptırmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Bununla alakalı odamızdan bilgi alabilirler. Tüketicimiz bununla alakalı kesinlikle bilinçli olmalı. Eve çağırılan ustanın en azından bir yaka kartı olması lazım. Bizim bütün üyelerimizde yaka kartları var, oda kayıt belgeleri var. Bir sorun yaşadıkları takdirde en azından odamız tarafından bile o kişiye ulaşabilir ve yapmış olduğu hataları düzeltme, yaptırım gibi bir hakka sahip olabiliriz. Yapmış olduğu bir işlemle alakalı değiştirmiş olduğu bir parçayı fatura üzerinde kalem kalem yazmalı. Fatura karşılığında işlem yaptırmalı. İşe başlamadan, hatta kapıda yaka kartını özellikle sormaları gerekiyor. Hem hırsızlığı önlemiş oluyorlar hem yanlış kişiyi eve almamış oluyorlar hem de başlarına gelecek kombi arızalı, sorunlu, gaz kaçağıyla alakalı sorunlarla karşılaşmamış olacaklar" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle menfezler kapanmamalı, sürekli açık durması sağlık açısından önemlidir"

Isı kaybı ve gaz kaçaklarına karşı uyarılarda bulunan Ünlügül, "Isı kaybı yaşamamak adına peteğin üstündeki kısma herhangi bir mermer, saksı, buna benzer bir şey koymamalarını ve perdelerin de petek seviyesinde olmasını öneriyoruz. Bu bir ısı kaybıdır. Isı kaybını önlemek için bunlara önlem almaları gerekiyor. Menfezler kombilerin olduğu yerde olur. Bir tane menfez olur. O da genelde mutfak kısmında, kiler kısmında olur. O menfezleri kapatmamaları gerekiyor. Menfez ısı kaybıyla, ısı artışıyla alakalı bir şey değildir. Menfez gaz kaçağıyla, kombinin yanış şekliyle alakalı, oradaki içerideki havanın düzgün sirkülasyon yapmasıyla alakalı bir durumdur. Kesinlikle menfezler kapanmamalı, sürekli açık durması sağlık açısından önemlidir" diye konuştu.