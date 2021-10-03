Konya'dan Asya ülkelerine elma ihracatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen aroması ve kalitesiyle dikkati çeken elma, yurt dışında da ilgi görüyor.

Konya'nın son yıllarda elma üretimi ile adından söz ettiren ilçelerinden Beyşehir'de bahçelerde hasat başladı.

Bodur elma bahçelerinden toplanan elmalar, Malezya, Singapur ve Hindistan gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, Norveç ve bazı Orta Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, AA muhabirine, ilçede elma üretiminin son yıllarda önemli ivme kazandığını söyledi.

Yıllar içerisinde üretimde ciddi artışın yaşandığına işaret eden Kaya, ilçenin elma yetiştiriciliği için çok ideal bir iklim ve toprak yapısına sahip olduğunu, buna bağlı olarak elma üretiminin giderek arttığını dile getirdi.

Kaya, ilçede üretilen starking, golden ve fuji cinsi elmaların aroması ve kalitesiyle çok beğenildiğini vurguladı.

"Rekoltemiz geçen seneye göre daha da arttı"

İlçede elma üretimini artırmak istediklerinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 3 bin dekarda, 10 bin tonun üzerinde elma rekoltesi bekliyoruz. Beyşehir'den Malezya, Singapur, Hindistan ve Ürdün gibi ülkelere ihracat yapılıyor. Bu da çiftçilerimizin yüzünü güldürmektedir. Elma üretiminde rekoltemiz geçen seneye göre daha da arttı. Geçen yıl 2 bin 500 dekar civarında olan üretimimiz bu yıl bölge olarak 3 bin dekara yaklaştı. Gelecekteki hedefimiz, elma üretimimizi daha da artırmak olacaktır. Bu anlamda elmanın başkenti olmayı hedefliyoruz. Bu yolda da emin adımlarla gidiyoruz. Elma üretimi için çok önemli olan soğuk hava depomuz bulunmuyor. Özellikle Gölyaka ve ilçe merkezine iki soğuk hava deposu yapmak istiyoruz. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. En kısa zamanda da bunları hayata geçirmek istiyoruz."

Gölyaka Mahallesi'nde çiftçi Yavuz Tosalak da elma bahçesinde 5 bin bodur ağacının yer aldığını söyledi.

Geçen yıl 300 tonun üzerinde hasat gerçekleştirdiklerini aktaran Tosalak, bu yıl rekoltenin daha da üst seviyelere ulaşmasını umduğunu belirtti.

Mahallenin elmaya ilgisi artıyor

Tosalak, hasadın 50 işçiyle yaklaşık 15 gün sürdüğü bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışından bölgemizde yetişen elmalara çok büyük talep var. İhracatçı firmalar aracılığıyla ürünümüz, Hollanda, Norveç'in yanı sıra bazı Orta Doğu ülkelerine de gönderiliyor. Mahallemiz son on yılda elmada iyi bir hamle yaptı. Verimde sürekli bir artış var. Kuraklığa rağmen bu yıl da verim üst düzeyde oldu. Su sıkıntımız da çözülürse üretimde daha iyi noktalara geleceğiz. Bahçemizde yurt dışı ülkelerinin de talep ettiği birinci sınıf kaliteli elmalar yetiştiriyoruz. Aroma, kalibre ve tat da güzel. Elma çeşitlerimizin ayrıca diğer türlere göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olması da tercih edilirliğini artırıyor."