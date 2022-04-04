Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı - Son Dakika
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Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

04.04.2022 13:21
Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Konya'nın aylık ihracatı yüzde 2,49 artışla 288 milyon dolar oldu.

Konya'nın aylık ihracatı yüzde 2,49 artışla 288 milyon dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 11,1 artışla 770.6 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın son 12 aylık ihracatı 3,074 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin ve il bazında Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk açıklanan rakamları değerlendirdi. Başkan Öztürk, "Mart ayında Türkiye'nin ihracatı geçtiğimiz yılın Mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 Milyar Dolar oldu. Konya'nın il bazında ihracatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 2,49 oranında artış göstermiştir. Bu artışla şehrimiz Mart ayında 288 milyon 81 bin 957 Dolar ihracat yapmıştır. 2022 yılı ilk üç aylık ihracat rakamımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 770.648.776 Dolar olmuştur. Konya'nın son 12 aylık ihracatı da 3,074 milyar dolar oldu. 2022 yılında ihracat artışımız devam etmektedir. Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu başarıda emeği olan tüm tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

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İhracat, Konya, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Mart ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı - Son Dakika


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