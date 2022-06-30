Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor

30.06.2022 23:49
Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor

Konya Şeker'in bayram avansı 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla hesaplara yatacak.

Konya Şeker'in bayram avansı 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla hesaplara yatacak.

Konya Şeker açıklamasına göre, ülke ve bölge tarımında öne çıkan Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramı'nı rahat geçirmeleri için PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu'nda verdiği müjde çerçevesinde bayram avansını bayramdan önce hesaplara yatırıyor.

Ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avans, şeker pancarı üreticilerinin hesabına 1 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibarıyla aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Konya Şeker'in attığı adımlarda birinci öncelik pancar üreticilerine destek. Bayram avansımız Cuma günü 17.30'da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır. Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da temmuz ayı içinde üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını diliyorum. Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ???????

YORUMLAR
500
Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kaynak: AA

1 Temmuz, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement