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Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi - Son Dakika

Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi

24.09.2021 15:33
Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi, System.String[]

Konya Şeker'in 68. Çumra Şeker'in ise 18. kampanya dönemi Çumra Şeker'de yapılan törenle açıldı.

Konya Şeker'in 68. Çumra Şeker'in ise 18. kampanya dönemi Çumra Şeker'de yapılan törenle açıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda açılış konuşmasını Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar yaptı. Çumra Şeker'in 18. kampanya dönemini bugün, ilerleyen günlerde de Konya Şeker'in 68. kampanya dönemini açmanın kıvancını Pankobirlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk'un 29 Eylül'de yapılacak olan Genel Kurul'da aday olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir burukluk içerisinde yaşadıklarını belirten Taner Taşpınar, "Bizim de temennimiz, genel başkanımızın üreticiden, Konya'nın her kesiminden ve ülkemizin dört bir tarafındaki çiftçilerden ve çiftçi kuruluşlarından, tarım sektöründen yükselen sese kulak vermesi ve kararını yeniden gözden geçirmesi yönündedir. İnşallah gönlümüzdeki olur ve yüzümüz pancarın şekeri gibi ışıldar, üreticinin çalışanın kaçan tadı ilk üreteceğimiz şeker ile birlikte geri gelir" dedi.

Bu yılki kampanyada 3 milyon 550 bin ton pancar alımı yapmayı planladıklarını ifade eden Taşpınar, "Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 milyon tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 bin ton yaş küspe, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz. Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak planladık. Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı. Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştireceğiz. 2021-2022 kampanya döneminde de alımı gerçekleştirilecek olan pancarın fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacaktır. Konya Şeker'in, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pancar işlemesini öngörüyoruz. Konya Şeker'in varlık sebebi sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımsal üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da üreticiyi hem üretimin her aşamasında desteklemekten hem de tarımsal ürünü kıymetlendirecek ve üreticinin alternatif ürünleri de üretmesini sağlayacak yatırımları yapmaktan geçiyor. Konya Şeker her kampanya döneminde olduğu gibi bu kampanya döneminde de daha tohum tarlaya atılmadan üreticiye destek vermeye başladı. Üretimin her aşamasında verdiği ayni ve nakdi desteklerle üreticinin finansman yükünü hafifletmeye çalıştı. Üreticinin eli dara düşüp tarladaki üretim tehlikeye düşmesin diye yapabileceğini her sene olduğu gibi maksimum seviyede yaptı. Üreticiyi namerde muhtaç etmeyecek tedbirleri aldı ve bunun gereğini de yaptı. Bugün başkanımız Recep Konuk'un 22 yılda oluşturduğu ekosistem ile üreticimizden 36 çeşit ürün alıyoruz, üreticimize bunun karşılığı olarak 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 milyar 500 milyon lira para ödedik. Üreticiye yapılan bu ödemenin yanı sıra, tarladaki ürünün hasadıyla başlayan sürecin döndürmeye başladığı ekonomik zincirde yer alan nakliye sektöründen sanayiye, perakendeden yeme-içme sektörüne kadar uzanan çok sayıda sektörün de çalışmasını sağlayarak toprağın bereketinden her yıl olduğu gibi binlerce insanı refahla buluşturduk" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa, Çumra Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yücel Serdar, Müftü Ekrem Akman Şen ile Çumra'daki resmi dairelerin amirleri ve diğer bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri, çalışanlar, üreticiler ve bölge çiftçileri katıldı. - KONYA

Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi
Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi

Recep Konuk, Taşpınar, Çumra, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'de 68. kampanya döneminin üretim startı verildi - Son Dakika Ekonomi


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