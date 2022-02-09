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Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

09.02.2022 23:33
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağılı ve ahırı çöken vatandaşlara yeni ağıl ve ahır yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu yağışı nedeniyle ağılı ve ahırı çöken vatandaşlara yeni ağıl ve ahır yapıyor.

Antalya'da 3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı 04.00 saatlerinde başlayan yoğun dolu yağışı nedeniyle Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran ve Akdamlar mahallelerinde bazı vatandaşların ağıl ve ahırlarında çökme meydana geldi. Akdamlar Mahallesi'nde İsmet Taşkın'a ait ağıl çatısı biriken dolu nedeniyle oluşan yükü taşıyamayınca çöktü. Ağılın altında kalan 46 keçi ise telef oldu. Yaşanan olayın ardından Akdamlar Muhtarı Osman Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri inceleme yaptı.

İki ağılından birisinin dolu nedeniyle çöktüğünü söyleyen çoban İsmet Taşkın, "46 keçim telef oldu. İçlerinde anaç keçilerim vardı. Yaralı keçiler de var. Durumları ağır. Sağ olsun muhtarımız Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım istedi. Ekipler inceleme yaptı. Ağılımı yeniden inşa edecekler" dedi.

"Ahırımızı yeniden yapıyorlar"

Doyran Mahallesi'nde ise Hüseyin Karadaş'ın ahırında çökme meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yıkılan ahırda da zarar tespit çalışması yaptı. Ahırın yerine yenisini inşa etmek üzere çalışmalara başlandı.

Hüseyin Karadaş'ın eşi Emine Karadaş, "Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Aklımıza hayvanlarımız geldi. Ahırın içerisine girip tüm hayvanları dışarı çıkardık. Olay yaşandıktan hemen sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişime geçtik. Hemen gelerek inceleme ve tespit yaptılar. Ahırımızı yeniden yapıyorlar" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek
Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Konyaaltı'nda doludan zarar gören hayvancılara Büyükşehir'den destek - Son Dakika
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