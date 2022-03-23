Konyaaltı'nda işçilere rekor zam - Son Dakika
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Konyaaltı'nda işçilere rekor zam

23.03.2022 11:27
Konyaaltı'nda işçilere rekor zam

Konyaaltı Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 51'e varan oranda zam yaparak, çalışanlarının maaşına rekor düzeyde bir iyileştirme yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 51'e varan oranda zam yaparak, çalışanlarının maaşına rekor düzeyde bir iyileştirme yaptı. Belediye-İş Sendikası ile yapılan sözleşmeye göre en düşük sürekli işçi yevmiyesi 316 TL olacak.

Konyaaltı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi yüzleri güldürdü. Belediye bünyesinde çalışan sürekli işçiler, yapılan anlaşma kapsamında primler ve bir yıllık zam neticesinde yüzde 51'e varan oranda iyileştirme ile maaşlarını alacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre Konyaaltı Belediye'sinde çalışan sürekli işçilerin en düşük günlü yevmiyesi 316 Türk Lirası olacak. Toplu iş sözleşmesini imzalayan Belediye-İş Sendikası üyeleri ise yapılan zammın Konyaaltı Belediyesi tarihinde bir rekor olabileceğini söyledi.

Belediye personelinin farklı statülerde çalışmasından dolayı ücret adaletsizliği yaşandığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı işi yapan iki personelin farklı statülerde işe alınmasından kaynaklanan bir maaş adaletsizliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Yaşanan bu adaletsizliğin ortadan kalkması için mutlaka bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine vurgu yapan Esen, sendika üyelerine hitap ederek, "Bu durum sizin de bizim de aşacağımız bir sorun değil. Bu konuda mutlaka bir yasal düzenleme yapılması lazım. İnşallah bir gün tüm taşeron işçiler de kadroya geçer ve hepsi eşit ücret alır" şeklinde konuştu.

Esen: "İşçiye ne versek az"

Her zaman işçinin daha fazla kazanmasını istediklerini ifade eden Başkan Esen, sokaktaki süpürgecinden iş makinesi operatörüne kadar tüm çalışanlarının aynı statüde olmasını istediklerini söyledi. Taşeron işçilerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Esen, şöyle konuştu: " 'Taşeron işçiye kadro' diye söylenen şey aslında taşeron işçinin bağlı olduğu şirketin değişimiydi sadece. Başka hiçbir şey olmadı. Bu da gerçek bir kadro değil. Değişen bir şeyin olmadığını da yatan ilk maaştan sonra anladık ve gördük. İşçiye ne verirsek az buluyoruz. Her zaman adaleti sağlamamız lazım. Sözleşmemiz tüm işçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise yapılan toplu iş sözleşmesinden çok memnun olduklarını söyleyerek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e her daim işçinin yanında olduğu için teşekkür etti. - ANTALYA

Konyaaltı'nda işçilere rekor zam
Konyaaltı'nda işçilere rekor zam
Konyaaltı'nda işçilere rekor zam

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Belediye İş Sendikası, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Taşeron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı'nda işçilere rekor zam - Son Dakika


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