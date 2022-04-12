Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği - Son Dakika
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Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği

12.04.2022 10:34
Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Fikir Projesi" çerçevesinde tarım ve hayvancılık konusunda faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Fikir Projesi" çerçevesinde tarım ve hayvancılık konusunda faaliyette bulunan kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verileceği "Fikir Projesi" çerçevesinde tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan tüm kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği sağlayacak.

Kocaeli'de faaliyet gösteren kooperatif ve birlikler ile üye çiftçilere, hazırlayacakları fikir projelerinin kabul görmesi halinde, nüfus ve hizmet alanları dikkate alınarak mali ve teknik imkanlar çerçevesinde hibe desteği verilecek. Hibe desteği çerçevesinde sunulacak fikir projeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından hibe başvuru uygunluğu ve öncelik sağlanacak kriterler esas alınarak değerlendirilecek. Komisyon, desteklenecek proje sayısının iki katı kadar proje belirleyecek. Hibe desteği tüzel kişiliği olan kooperatifler ile birliklere verilecek ve sunulan fikir projesinin hibe programına uygunluğu esas alınacak. Her tüzel kişi en fazla bir fikir projesi ile başvuru yapabilecek. Başvuru sahibi tüzel kişi yasal ortakları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışıyor olmaması gerekiyor.

Tarım destekleri

Büyükşehir Belediyesi tarım alanında fide, meyve fidanı, yem bitkisi tohumu, yerel tohum, yumru, üretim materyalleri, gübre, sera yapımı ve malzemeleri, alet-ekipman, mekanizasyon, tarımsal sulama, tarım makineleri ile alternatif ürün ve üretim faaliyetleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri, bitkisel üretimde kullanılan tuzakları, ilaçları ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği konularında, kooperatif ve birliklere hibe desteği sağlayacak.

Hayvansal üretim desteği

Hayvansal üretim desteği çerçevesinde ise tüm tarım ve hayvancılık üretim yöntemlerinde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek amacıyla büyükbaş, küçükbaş, ipek böcekciliği, kanatlı hayvan, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, damızlık hayvan, yem ve katkı maddesi, taşınır, taşınmaz desteklemeleri, hayvan ve hayvansal üretim için kullanılan her türlü mal, malzeme ile mekanizasyon, alet ve ekipman, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici faaliyetleri ilgili bakanlıkların görev ve yetki sınırları haricinde kalan ve ilgili bakanlıklarca yapılması zorunlu olmayan her türlü ilaç, vitamin, yem katkı maddesi, probiyotik, su ürünleri ile ilgili yetiştiricilik ve avlanma malzeme ve ekipman malzemesi alımı, organik ürünün işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon, tarımsal tesis küçük onarım ve sözleşmeli üretim desteği verilecek. - KOCAELİ

Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği
Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kooperatif ve birliklere yüzde 75 hibe desteği - Son Dakika


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