Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç! - Son Dakika
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Ekonomi

Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç!

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Türkiye'nin köprü, otoyol ve tünellerinden elde edilen gelirler rekor seviyeye ulaştı. Yıl boyunca yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı. 20 milyar TL olarak öngörülen trafik cezaları ise 11 ayda 38 milyar TL'yi geçti.

18.12.2024 13:58
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Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe verilerine göre, köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi.

KÖPRÜ VE YOL GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2024'ün Ocak-Kasım döneminde köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelir 1 milyar 212 milyon TL'ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170'lik bir artışa işaret ediyor. İşletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı.

OSMANGAZİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ

Ağustos ayında yapılan zamlarla Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yüzde 200, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 270 arttı. 2025'te daha fazla zam bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2023 yılında 17 milyar TL olan trafik cezası gelirleri, 2024'te 38 milyar TL'yi geçti. 2025 için 67 milyar TL trafik cezası geliri öngörülüyor.

2025'TE YENİ TARİFE GEÇERLİ OLACAK

2025'te motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve diğer harçlarda yüzde 43,93 oranında artış yapılacak. Böylece Hazine'ye söz konusu ceza ve vergiler üzerinden girecek para tutarı da aynı oranda artış gösterecek.

KÖPRÜ VE YOLLAR RESMEN PARA BASMIŞ

Son yıllarda köprü ve yol gelirleri, Hazine için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. 2019'dan 2024'e kadar gelirler sürekli artış gösterdi.

• 2019: 50 milyon 335 bin TL

• 2020: 76 milyon 118 bin TL

• 2021: 98 milyon 675 bin TL

• 2022: 219 milyon 976 bin TL

• 2023: 563 milyon 335 bin TL

• 2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL

Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç!

Türkiye, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü, otoyol ve tünellerden rekor kazanç! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Samet Aldemir:
    devlet vergimizle yaptirdigı köprüden yoldan gene ücret alarak yandaşı zengin ediyor 19 6 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yollar köprüler havaalanı hastaneler paralı ıse acaba bızım verdıgımız vergıler nerede 8 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    Bu ülke iktidardan el değiştirmemeli o kadar önemliki bir aklın eseri hizmeti bu eserler hizmetler önceden bedava yapılıyor devlet kendi yapıyormuş gibi yorum yapanlar köprü ihale alan firma tarafından yapılıyordu eskiden de tek fark hazine ödüyordu şimdi geçen ödüyor 4 2 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    yil içerisinde bir kaç defa otoban ve köprü geçişlerine enflasyonun çok üzerinde bir zam yapıldı ona rağmen açıklanan miktar az bile kalmış.. 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    parayı millet basmış.on katı zam yapılırsa hesap ortada zaten. 3 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    milletini bu kadar çok ss even az bulunur haram olsun... 2 1 Yanıtla
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