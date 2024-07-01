"1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerine ilişkin görseller sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu.
Bazı haber sitelerinde de yer alan iddialara yönelik yalanlama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.
Bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadı belirtilen açıklamada "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.
15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)