Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Ekonomi

Kayseri\'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Çiçek\'in bu konuşması bitirmiş

"BBP Türk milliyetçisi değil" çıkışına sert yanıt: Neo-faşist lider bizi anlayamaz

Kayseri\'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan\'a yanıt gecikmedi

Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk\'e bile acımadı

Önce Kayseri, ardından Suriye! Süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

"1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerine ilişkin görseller sosyal medyada kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinde de yer alan iddialara yönelik yalanlama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"ÜCRETLERDE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPILMADI"

Bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadı belirtilen açıklamada "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.