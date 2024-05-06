Koton Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Kaç Lot Dağıtıldı? - Son Dakika
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Ekonomi

Koton Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Kaç Lot Dağıtıldı?

Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Koton'un halka arz sonuçları belli oldu. Koton, toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıttı. Bireysel yatırımcıların pay miktarı ise hesaplara geçince netleşecek.

06.05.2024 09:21  Güncelleme: 09:28
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Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Koton, halka arz sürecini başlatmıştı. Halka arz sonuçları açıklandı. Koton halka arz sonuçları belli oldu mu? Koton kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- Sermaye Artırımı : 34.150.000 Lot

- Ortak Satışı : 94.350.000 Lot (Nemo Apparel B.V.)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Yılmaz Yılmaz)

- Ortak Satışı : 4.050.000 Lot (Şükrye Gülden Yılmaz)

KOTON KAÇ LOT DAĞITTI?

Koton halka arzında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı.Bireysel yatırımcıya 33-34 lot pay düşebileceği tahmin ediliyor ancak kesin rakamlar paylar hesaplara geçince görülecek.

Koton halka arz sonuçları belli oldu mu? Koton kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

KOTON ŞİRKETİ KİME AİT?

Koton, yaklaşık 8.500'den fazla çalışanı ve 275'i Türkiye'de 159'u yurt dışında olmak üzere toplam 434 mağaza ile 28 ülkede bulunan ve merkezi İstanbul olan mağazalar zinciridir. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Koton, 1988 yılında İstanbul'da Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Asıl meslekleri subay ve öğretmen olan Yılmaz çifti ihraç fazlası ürünleri satmak amacıyla ufak bir dükkân ile ticarete atıldı. Çift, dükkânın büyük ilgi görmesi üzerine mesleklerinden ayrılarak tamamen mağazacılık ve tekstil ile uğraşmaya başladı. 1995 yılında kendi üretimini yapmaya başlayan Koton, ilk yurt dışı mağazasını 1996 yılında Almanya'nın Münih şehrinde açtı. 2015 yılı Aralık ayı itibari 434 mağazası bulunan Koton, Rusya, Almanya başta olmak üzere 28 ülkede mağazalarının 159'u yurt dışında bulunmaktadır.

Koton halka arz sonuçları belli oldu mu? Koton kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

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Son Dakika Ekonomi Koton Halka Arz Sonuçları Açıklandı: Kaç Lot Dağıtıldı? - Son Dakika

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