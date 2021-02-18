Kozmetik ihracatında hedef Ortadoğu ve Avrupa

Türkiye'de pek çok sektör, pandemiye rağmen ihracatını artırmayı başardı. Bunlardan biri de kozmetik sektörü oldu. 2020 yılında 654 milyon doları aşan kozmetik ürünleri ihracatının 2021'de 800 milyon doların üstüne çıkması bekleniyor.

Türkiye'de kozmetik ürünleri ihracatı, pandemiye rağmen 2020 yılında da büyümeye devam etti. TÜİK verilerine göre parfüm ve kozmetik veya tuvalet müstahzarları ihracatı 2020'de 654 milyon doları aştı. En çok kozmetik ürün ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında ise 76 milyon dolarla Irak ilk sırada yer aldı. Onu 64 milyon dolarla ABD, 33 milyon dolarla Almanya, 28 milyon dolarla Hollanda ve 27 milyon dolarla İran takip etti. Mevcut tabloya ilişkin değerlendirmede bulunan yerli kozmetik şirketi Mirana Kozmetik'in CEO'su Berkant Uluer, "Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin Türkiye için ciddi bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Pandemiye rağmen kazanılan ivmenin sürdürülebilmesi ise bu alanda gerekli atılımların yapılmasına bağlı. Stratejik adımlar atıldığı takdirde, 2021 yılında kozmetik ürünleri ihracatımızın 800 milyon doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz" dedi.

"PANDEMİNİN DEĞİŞTİRDİĞİ İHTİYAÇLARI DOĞRU OKUMAK ÖNEMLİ"

Pandemi sürecinde pek çok alışkanlık gibi kişisel bakım ritüellerinin ve kozmetik ürün ihtiyaçlarının da değiştiğine dikkat çeken Berkant Uluer, "Salgın nedeniyle tüm dünyada insanlar, evlerinde hiç olmadığı kadar fazla zaman geçirmeye başladı. Bu durum, bulaş riskinin de etkisiyle kişisel bakım ritüellerinin eve taşınmasına neden oldu. Özellike cilt ve saç bakımına dair uygulamalar evlerde yapılmaya başlanırken, artan sağlık kaygısı da ürün içeriklerinin ne denli doğal olduğuna yönelik sorguları artırdı. Bu noktada sektör olarak atacağımız adımlarda yalnızca rotalarımızı doğru yöne çevirmeye değil, değişen ihtiyaç ve talepleri doğru okumaya da ihtiyacımız var" diye konuştu.

"AMACIMIZ, KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ PAYINI ARTIRMAK"

Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmuş bir şirket olarak Ortadoğu ve Avrupa pazarına yoğunlaştıklarını ifade eden Berkant Uluer, "Mirana Kozmetik olarak geliştirdiğimiz yüzde 100 doğal içeriklerle cilt bakımdan şampuana, saç boyasından makyaj temizleme ürünlerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Pandemi nedeniyle pek çok zorlukla mücadele etiğimiz 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 84 milyon TL'lik ciroyla yüzde 40 büyüme kaydettik. 2021 yılında da 100 milyon TL ciro hedefiyle yurt dışı pazarlarda ülkemizi temsil etmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, doğru adımlarla kozmetik sektörünün ülke ekonomisindeki payını artırmak" ifadelerini kullandı.