Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor

Ekonomi

Diyarbakır\'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak faiz kararı ile birlikte; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Büyük bir dönüm noktası olabilecek faiz indirimi, kredi faiz oranlarını etkileyerek ev, araba ve nakite ihtiyaç duyanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasalar, Merkez Bankası tarafından 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini öngörüyor. Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ise vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla daha uygun kredi imkanlarına erişebilir.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Şu günlerde konut kredisinde en düşük faizi oranı yüzde 2,79 civarında bulunuyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin ardından bu oranların yüzde 2,5'in altına düşmesi kuvvetle muhtemel.

TAŞIT KREDİLERİ DAHA YAVAŞ ETKİLENECEK

Konut kredilerine oranla taşıt kredilerinin muhtemel faiz indiriminden daha yavaş bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Taşıt kredilerinde faizlerin düşme oranı; döviz kuru, enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YÜKSEK FAİZLER

Yüksek faiz oranları nedeniyle ihtiyaç kredileri de vatandaşlar için ilgi çekici bir seçenek olmaktan uzak konumda. Fakat, faiz indirimine gidilmesi halinde vatandaşlar acil nakde daha uygun faiz oranlarıyla ulaşabilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ TOPLANTILARI

Merkez Bankası 2025 yılı içerisinde toplam 8 kez faiz toplantısı gerçekleştirecek. Analistler, daha az toplantı olacağı için daha büyük faiz indirimlerine gidilmesini öngörüyor ve bu indirimin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını düşünüyor.