Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor

Geniş Video İzle

Merkez Bankası tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak olan faiz kararı; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını etkileyerek vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarını sağlayabilir. Piyasalar, olası bir faiz indirimiyle birlikte kredi faizlerinde de önemli düşüşler bekliyor.

20.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak faiz kararı ile birlikte; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Büyük bir dönüm noktası olabilecek faiz indirimi, kredi faiz oranlarını etkileyerek ev, araba ve nakite ihtiyaç duyanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasalar, Merkez Bankası tarafından 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini öngörüyor. Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ise vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla daha uygun kredi imkanlarına erişebilir.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Şu günlerde konut kredisinde en düşük faizi oranı yüzde 2,79 civarında bulunuyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin ardından bu oranların yüzde 2,5'in altına düşmesi kuvvetle muhtemel.

TAŞIT KREDİLERİ DAHA YAVAŞ ETKİLENECEK

Konut kredilerine oranla taşıt kredilerinin muhtemel faiz indiriminden daha yavaş bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Taşıt kredilerinde faizlerin düşme oranı; döviz kuru, enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YÜKSEK FAİZLER

Yüksek faiz oranları nedeniyle ihtiyaç kredileri de vatandaşlar için ilgi çekici bir seçenek olmaktan uzak konumda. Fakat, faiz indirimine gidilmesi halinde vatandaşlar acil nakde daha uygun faiz oranlarıyla ulaşabilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ TOPLANTILARI

Merkez Bankası 2025 yılı içerisinde toplam 8 kez faiz toplantısı gerçekleştirecek. Analistler, daha az toplantı olacağı için daha büyük faiz indirimlerine gidilmesini öngörüyor ve bu indirimin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Durak:
    Hiçbirinde indirime girmeyin fırsatçı emlakçılar çok 13 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    vatandaş hangi olaydan kâr etmiş yada fayda sağlamış? faiz 8 iken bankalar 30dan kredi verdi bu ülkede bırakın bu işleri. 13 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:16:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.