Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak faiz kararı ile birlikte; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Büyük bir dönüm noktası olabilecek faiz indirimi, kredi faiz oranlarını etkileyerek ev, araba ve nakite ihtiyaç duyanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.
Piyasalar, Merkez Bankası tarafından 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini öngörüyor. Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ise vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla daha uygun kredi imkanlarına erişebilir.
Şu günlerde konut kredisinde en düşük faizi oranı yüzde 2,79 civarında bulunuyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin ardından bu oranların yüzde 2,5'in altına düşmesi kuvvetle muhtemel.
Konut kredilerine oranla taşıt kredilerinin muhtemel faiz indiriminden daha yavaş bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Taşıt kredilerinde faizlerin düşme oranı; döviz kuru, enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişecek.
Yüksek faiz oranları nedeniyle ihtiyaç kredileri de vatandaşlar için ilgi çekici bir seçenek olmaktan uzak konumda. Fakat, faiz indirimine gidilmesi halinde vatandaşlar acil nakde daha uygun faiz oranlarıyla ulaşabilecek.
Merkez Bankası 2025 yılı içerisinde toplam 8 kez faiz toplantısı gerçekleştirecek. Analistler, daha az toplantı olacağı için daha büyük faiz indirimlerine gidilmesini öngörüyor ve bu indirimin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını düşünüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor - Son Dakika
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