Uluslararası kuruluş, Türkiye için faiz beklentisini değiştirdi

Ekonomi

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin ekonomik geleceği ve kredi notu açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilen faiz beklentisinde güncellemeye gitti.

SP, Türkiye'nin ekonomik politikalarına ve kredi piyasalarına yönelik güncel bir değerlendirme yayımlayarak gelişen piyasalara yönelik faiz ve kur tahminlerini güncelledi. 2025 yıl sonu faiz oranı için önceden yüzde 35 tahmininde bulunan kuruluş, yeni yüzde 32,5 öngörüsünü açıkladı. 2026 yılı için faiz beklentisi yüzde 20, 2027 için ise yüzde 15 olarak kaydedildi.

S&P, DOLAR/TL TAHMİNİNİ KORUDU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's, 2025 yıl sonu için dolar/TL tahminini 42 olarak açıklamıştı. Dolar/TL'de 2026 yılı beklentisi 47, 2027 yılı için ise 52 olmuştu. Kuruluştan son yapılan açıklamada da bu tahminlerin korunduğu bildirildi.