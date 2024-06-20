Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme geliyor

Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme geliyor

Mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 103 artış göstermesi sonucunda, kredi kartı kullanımını azaltmak amacıyla limit ve taksit sayılarına düzenleme yapılacağı öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önümüzdeki günlerde harekete geçeceği konuşulanlar arasında.

20.06.2024 08:10
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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı gibi nedenlerden dolayı vatandaşlar çareyi kredi kartı ile harcama yapmak buluyor. Ancak bu durum daha farklı ekonomik sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 artarak 1,3 trilyon TL'ye yükseldi.

KREDİ KARTI SAYISI 410 MİLYONA YAKLAŞTI

Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye'de kredi kartı kullanımı hızla artıyor. BKM verilerine göre kartlı ödemeler son bir yılda iki kattan faz­la artarken toplam kart adedi de 410 milyona yaklaştı.

MAKSİMUM LİMİT AYLIK GELİRİN 4 KATI OLACAK

Önümüzdeki günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik bir düzenleme yapacağı konuşuluyor.

Kredi kartını kısa süredir kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı, uzun süredir kart sahibi olan ve düzenli ödeme yapan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit tahsis edilmesi planlanıyor.

Ayrıca yüksek taksitli harcamaların azaltılmasına yönelik taksit sayısını düşürüleceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

İLAVE TEDBİRLER KART KULLANIMINI AZALTMADI

Merkez Bankası bu kapsamda mart ayında yaptığı düzenleme ile kredi kartı kullanımını kısıtlamak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak için kredi kartı nakit avans çekim­lerinde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseltildi, kredili mev­duat hesabı faizi de yüzde 5'e çıkar­mıştı. Ancak bu artışın kredi kartı kullanımını azaltmadığı görülüyor.

Kredi kartında yaşanan artışı değerlendiren uzmanlar, mayıs ayında yüzde 75'i geçen enflasyonun kredi kartı harcamalarında­ki artışın temel sebebi olduğunu söylerken yıllık yüzde 80'e yaklaşan ihtiyaç kredi faizlerinin kredi kartı faizlerine oranla hâlâ çok yukarıda olmasından dolayı kredi kartı kullanımının arttığını söylüyor.

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut null: Ne yapacaktı geçinemeyen ? 0 0 Yanıtla

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