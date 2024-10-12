Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler

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Savunma sanayiini desteklemek için kredi kartı limiti 100 bin TL olan kart sahiplerinden 750 TL alma planı üzerine çok sayıda kişi bankalara telefon yağdırdı. Kart limitlerini 99 bine düşürmek için sıraya girenlere ek olarak, limit düşürmenin nasıl yapılabileceğine dair aramalar Google'da ilk sıralara yerleşti.

12.10.2024 10:38
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AK Parti'nin TBMM'ye verdiği yasa teklifinde Vergi Usul Kanunu'nda bazı değişikliklerin yapılması öngörülüyor. Buna göre, limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayiine katkı payı alınacak. Teklifin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş, kart limitlerini düşürmek için bankalara başvurdu.

LİMİTTE HEDEF 99 BİN TL

Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda kişi çağrı merkezine başvurarak kart limitinin 99 bin liraya düşürülmesini talep etti. Bankaların talep karşısında limitleri düşürdüğü belirtiliyor. Limit düşürme talepleri en çok limiti 100 bin lira ve üstü olan kredi kartlarından geldi.

LİMİTLER İNTERNET BANKACILIĞINDA DA DÜŞÜRÜLEBİLİYOR

Bankaların mobil veya internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla da kredi kartı limitleri düşürülebiliyor. Ancak bazı bankalar, kişinin banka hesabını açtırdığı şubeye giderek kredi kartı limitlerini düşürmeyi şart koşuyor. Bazı bankalar ise limitlerin düşürülebilmesi için talep dilekçesi doldurulmasını istiyor. Son seçenek ise dün akşamdan bu yana adeta kilitlenmiş durumdaki müşteri temsilciliğini arayarak limit düşürmek.

46 MİLYARIN ÜSTÜNDE KATKI PAYI ALINMASI GÜNDEMDE

Öte yandan Türkiye'de şu anda 61 milyon 955 bin 106 adet 100 bin TL ve üzerinde limiti bulunan kredi kartı kullanılıyor. mevcut sayıya göre hesaplandığında savunma sanayii bütçesi için bu kredi kartlardan alınacak katkı payı tutarı 46 milyar 466 milyon 329 bin 500 olacak.

Ekonomi, Google, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler - Son Dakika

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