Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3\'e düşürüldü iddiası

Ekonomi

Seçimler öncesinde kredi kartlarına sessiz sedasız yeni bir düzenleme geldiği iddia ediliyor. Çok sayıda bankanın kredi kartı nakit avans taksit sayısını 3'e düşürdüğü haberleri ortaya atılırken, resmi kurumlardan iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi kafaları karıştırdı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Kredi kart borçları ocak ayında yüzde 8, şubat ayında yüzde 5.8 olmak üzere ilk iki ayda net 156.8 milyar lira artarken, gelişme sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan açıklama gelmişti. Karahan, enflasyon raporu toplantısında kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktarmıştı.

"DÜZENLEME YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

TCMB başkanlığı görevinin daha ilk haftasında olan Karahan, kredi kartı harcamalarına yönelik soruya şu yanıtı vermişti; "Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

BİR AÇIKLAMA DA MEHMET ŞİMŞEK'TEN GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması gerektiğine dikkat çekmiş "Merkez Bankası'nın yapacağı birtakım çalışmalar var. Bu konular Finansal İstikrar Komitesi'nde gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, ikincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız" demişti.

"DÜZENLEME GELİYOR" YORUMLARI ORTAYA ATILDI

Art arda yapılan açıklamalar "kredi kartlarına yeni düzenleme yolda" yorumlarına neden olurken uzmanlarsa düzenleme için 31 Mart seçimlerinin sonrasını işaret etmişti. Kredi kartı limitleri, faiz oranlarının yükseltilmesi ve taksit sayılarına yönelik yeni düzenlemelerin gelebileceği konuşulurken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir iddia ortaya atıldı.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Alınan kararla birlikte çok sayıda bankanın sessiz sedasız nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdüğü, kredi kartında nakit avans çekiminin de kart limitinin 25'i ile sınırlandırıldığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.