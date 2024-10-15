Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma Süreci Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma Süreci Başladı

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Kredi ve kart borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma süreci başlatıldı. Bu süreçte, borçluların ödeme planları yeniden düzenlenecek ve borçları daha kolay bir şekilde ödenebilir hale getirilecek. Yapılandırma, borçluların finansal yükünü hafifletecek ve ekonomiye olumlu bir etki yapması bekleniyor.

15.10.2024 09:58
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Kredi ve kart borçlarında yapılandırma başladı

Milyonların beklediği haber geldi! Kredi ve kart borçlarında yapılandırma başladı

Enflasyon nedeniyle kredi ve kredi kartı kullanımı artarken, biriken kart borçları için yapılandırma fırsatı geldi. Hem kamu hem de özel bankalar kart borçlarını yapılandırarak, 60 ay vadeye kadar ödeme kolaylığı sağlayacak.

Kart borcunu ödeyemeyenler uzun zamandır bankaların yapılandırma kampanyalarını bekliyordu. Nihayet Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın başını çektiği bankalarda kart borçlarının yapılandırılmasına başlandı.

Üç kamu bankasında şimdiden 1.5 milyar liralık borç yapılandırılırken, özelde ise ilk sıradaki bankalar İş Bankası ve Akbank oldu.

Borç yapılandırmada faiz oranları

Vatandaşlar banka şubelerinden hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi ödemelerini 60 aya kadar ile yeniden yapılandırmaya başladı. Kart borçlarının yapılandırılmasında faziler yüzde 3.11 olarak uygulandı. Yapılandırmada Merkez Bankası'nın faizi referans alındı. Faizler düştüğünde, borçlular yeniden yapılandırmaya da gidebilecek.

Kredi kartlarında azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre değişirken, borç yapılandırmasında faiz oranları 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da da yürürlüğe girecek. Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4.75 olacak.

Kart borcu yapılandırmada şartlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ve kredi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler, toplam borç tutarını taksitlendirdiklerinde her ayın taksiti, asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiye de kullanılabilecek. Yapılandırılan borcun yarısı ödeninceye kadar kartı limiti artırılamayacak. İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla geciken ödemeler de yapılandırılabilecek. Ancak 1 yıl içinde başvurmak şart.

Kalem kalem hesaplandı

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 ay vade ile yapılandırılmasında aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira, toplam geri ödeme ise 64 bin lirayı oluyor. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam geri ödeme 133 bin lira, aylık taksit ise 2 bin 228 lira oluyor.

Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma Süreci Başladı

Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi ve Kart Borçlarında Yapılandırma Süreci Başladı - Son Dakika

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