Krediyle ev almak isteyenler hayal kırıklığı yaşıyor

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indirmesini adeta dört gözle bekliyor. Aynı şekilde müteahhitler de yeni projelere başlayabilmek için faiz oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Merkez Bankası'nın politika fai­zinde aralık ayında başlattığı indirim konut kredisi faizlerinde aynı oranda bir karşılık bulmadı.

KONUTTA FİNANSMAN ORANI DÜŞÜK KALMAYA DEVAM EDİYOR

Konut almak için bankaların yolunu tutanlar, yüzde 3 civarında seyreden oranları görünce adeta hayal kırıklığı yaşıyor. Bu tabloda bankadan alınacak 1 milyon liralık bir finansmanın 120 aylık vadede geri ödemesi 3 milyonun üzerinde. Üstelik bu tutarın aylık taksit ödemesi de 28 bin lira civarında olunca zaten orta gelirlilerin büyük kısmı bu fiyatlar karşısında hareket edemiyor. Ayrıca bankadan alınacak bir milyonluk bir kredi de özellikle büyükşehirlerde ortalama 4 milyondan başlayan bir konutun finansmanını karşılama konusunda da yeterli değil. Bu en düşük fiyatlı konuta sahip olabilmek için de en az 3 milyon peşinat ve bir milyonluk banka kredisi şartını sağlamak gerekiyor. Bu miktar peşinatı olmayan yine ev sahibi olamıyor.

faiz oranları ve ekonomik dalgalanmalar, krediyle ev almayı planlayanları zor durumda bıraktı. Birçok kişi hayal kırıklığına uğrarken, bu durum konut piyasasını da olumsuz etkiledi. Uzmanlar, durumun düzelmesi için ekonomik istikrarın sağlanması gerektiğini belirtiyor.