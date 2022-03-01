Kremlin: Yaptırımlar nedeniyle konumumuzu değiştirmeyeceğiz - Son Dakika
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Kremlin: Yaptırımlar nedeniyle konumumuzu değiştirmeyeceğiz

01.03.2022 15:00
Kremlin: Yaptırımlar nedeniyle konumumuzu değiştirmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'da bir "bakteri" gibi yayıldığını belirterek, "Yaptırımların konumumuzu değiştireceğine inanıyorlar.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya yönelik yaptırımların Avrupa'da bir "bakteri" gibi yayıldığını belirterek, "Yaptırımların konumumuzu değiştireceğine inanıyorlar. Bunun söz konusu olmayacağı açıktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeler ve uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i başkan olarak tanımaya devam ettiklerine işaret eden Peskov, "Evet, kendisi Ukrayna'nın devlet başkanı ve başkan olarak silahların bırakılması emri verebilir ve böylelikle can kaybı yaşanmaz." diye konuştu.

Peskov, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ana sorumlusu olarak ise ABD'yi suçlayarak, "Yaptırımları genel olarak destekleyen ABD. Yaptırımların büyük bir taraftarılar. Doğal olarak söz konusu uygulamaya bu kadar bağlılık bir bakteri gibi Avrupa'ya da yayılmış durumda." dedi.
Söz konusu yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın konumunda ise bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Peskov, "Yaptırımların konumumuzu değiştireceğine inanıyorlar. Bunun söz konusu olmayacağı açıktır. Hiçbirimiz tutarlı konumumuzu değiştirmeyeceğiz." diye konuştu.
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Vladimir Zelenskiy, Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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