Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

05.01.2026 13:19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "izinsiz faaliyet" nedeniyle erişim engeli getirdiği global borsa MEXC hakkında skandal iddialar ortaya saçıldı. "Çöp coin" listelemeleri, bir gecede sıfırlanan bakiyeler ve kazanan hesaplara konulan blokeler... Binlerce Türk yatırımcıyı mağdur eden ve belgelere yansıyan detaylar ile MEXC dosyası açılıyor.

Türkiye'de yüz binlerce kullanıcısı bulunan, ancak son dönemde İngiltere (FCA) ve Türkiye (SPK) gibi regülatörlerin "kara listesine" giren MEXC Global borsası, yatırımcıların kâbusu haline geldi. Ortaya çıkan belgeler ve mağdur ifadeleri platformun yalnızca teknik aksaklıklar yaşamadığını, sistematik bir politika izlediği iddiasını gündeme getiriyor.

İşte şikayet yağmuruna tutulan borsaya yönelik en çarpıcı iddialar:

1. BİNLERCE KULLANICININ HESABI DONDURULDU! İDDİAYA GÖRE BAŞLICA SEBEBİ BU KULLANICILARIN YÜKSEK KAR ELDE ETMESİ

Varlık dondurmaları için hiçbir zaman detaylı ve makul gerekçeler göstermeyen MEXC, sosyal medyada artan baskılar sebebiyle birçok kullanıcının milyarlarca dolarını platformdan çekmesiyle karşı karşıya kalınca bazı kullanıcıların dondurduğu varlıklarını iade etmeyi kabul etti.

2. "RUG PULL" TUZAĞI VE "ÇÖP COIN" ÇARKI

Borsanın gelir modelinin bir kısmını, sektörde "Rug Pull" olarak bilinen yöntemin oluşturduğu öne sürülüyor.

*İddia: Borsa, projesi olmayan ve "dolandırıcı" olduğu bariz olan coinleri dahi listeleme ücreti karşılığında platforma alıyor.

*Süreç: Kullanıcılar bu coinleri aldıktan kısa bir süre sonra fiyatlar saniyeler içinde %99 oranında düşürülüyor.

*Sonuç: Borsa, "Proje standartları karşılamıyor" diyerek coini aniden DELIST ediyor yani listeden çıkarıyor. Başka borsada karşılığı olmayan bu "çöp coinler" kullanıcının elinde kalıyor ve bakiye bir gecede sıfırlanıyor.

3. KAZANAN HESABA "RİSK" FRENİ

İddiaya göre; borsa kendi botlarıyla işlem hacmini yüksek gösteriyor. Ancak gerçek bir kullanıcı, vadeli işlemlerde (Futures) borsanın botlarına karşı yüksek kâr elde ettiğinde sistem devreye giriyor.

* Kullanıcının hesabı anında "Risk Kontrolü" bahanesiyle donduruluyor.

* Yüksek kârlı işlemler, "Hatalı fiyatlama" denilerek iptal ediliyor.

* Yatırımcı parasını çekmek istediğinde ise karşısında muhatap bulamıyor.

4. SPK YASAKLADI AMA ONLAR DEVAM ETTİ!

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024-56 sayılı bülteniyle MEXC'nin Türkiye'de izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirterek erişim engeli kararı aldırmış ve suç duyurusunda bulunmuştu.

*Yasağa Rağmen Türkçe Destek: Kanunen yasak olmasına rağmen, platformun Türk müşteri temsilcileri üzerinden Telegram ve canlı destek hattında Türkçe hizmet vermeye, Türk yatırımcıyı içeri çekmeye devam ettiği ekran görüntüleriyle tespit edildi.

5. BİR SABAH UYANDILAR VE…

Sosyal medya platformlarında bir araya gelen "MEXC Mağdurları", yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"MEXC hesabım iki haftadır bloke. 10 bin USDT bakiyeme erişemiyorum. Hangi belgenin yeterli olduğu söylenmiyor, gönderdiğim evraklara rağmen hesabım açılmıyor ve muhatap bulamıyorum."

UZMANLARDAN ACİL UYARI

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz hukukçular ve finans analistleri, durumun ciddiyetine dikkat çekiyor:

"İngiltere'nin finansal otoritesi FCA tarafından 'Yetkisiz Firma' olarak işaretlenen, Türkiye'de SPK tarafından erişime kapatılan bir borsada ısrarla işlem yapmak, paranızı ateşe atmaktır. Karşınızda hukuki tebligat yapabileceğiniz bir ofis yok. Mağdurlar derhal savcılığa suç duyurusunda bulunmalı."

Haber merkezi olarak, süreci ve mağdurların hukuk mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz.

Not: Bu haber metni, kullanıcı tarafından sağlanan belgeler, kamuya açık şikayet kayıtları ve SPK bültenleri referans alınarak; iddia niteliğinde hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Coin, Son Dakika

