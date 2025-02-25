Kara para aklamakla sık sık gündeme gelen kripto piyasalar ABD Adalet Bakanlığı'nın radarında. OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu. Şirketeyaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödeyeceğini söyledi.
Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.
CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası konumunda bulunuyor.
Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kullanıcıların platformu kullanmasına izin vererek kendi politikasını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında rol oynadığı iddia edildi.
Yetkililer, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve borsanın bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ifade etti.
Savcılar, OKX'in bazen müşterileri platforma erişim engellerini aşmaya teşvik ettiğini de öne sürdü. Bir çalışanın bir müşteriye, kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini önerdiği iddia edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor - Son Dakika
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