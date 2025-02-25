Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor

Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor

Türkiye'de Borsa İstanbul'da yaşanan çöküş gündem konusu olurken dünya piyasaları OKX kripto borsası operatörüne ABD'de kesilen 505 milyon dolar ceza gündem oldu.

25.02.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklamakla sık sık gündeme gelen kripto piyasalar ABD Adalet Bakanlığı'nın radarında. OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu. Şirketeyaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödeyeceğini söyledi.

MERKEZİ VERGİ CENNETİ DİYE KABUL EDİLEN SEYŞELLER

Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.

OKX DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK SPOT BORSASI

CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası konumunda bulunuyor.

SAVCILARDAN AĞIR SUÇLAMALAR

Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kullanıcıların platformu kullanmasına izin vererek kendi politikasını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında rol oynadığı iddia edildi.

1 TRİLYON DOLARLIK İŞLEM VE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK KAR

Yetkililer, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve borsanın bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ifade etti.

KULLANICILARA ENGEL AŞMA TALİMATI İDDİASI

Savcılar, OKX'in bazen müşterileri platforma erişim engellerini aşmaya teşvik ettiğini de öne sürdü. Bir çalışanın bir müşteriye, kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini önerdiği iddia edildi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Lokman Onen:
    Her yerden yikiliyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
11:23 28 Şubat’ta ne olacak Simpsonlar’ın işaret ettiği “kıyamet“ tarihi geldi 28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği "kıyamet" tarihi geldi
11:03 Kayyum atanan Maydonoz Döner’den ilk açıklama Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
08:29 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Lemina’nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Lemina'nın pozisyonunda tereddüt etmeden görüş belirtti
16:00 Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
15:41 Sergen Yalçın’dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz Sergen Yalçın'dan dev derbi öncesi çarpıcı yorum: Bu kadro kazanamaz
15:38 Özdağ’ın İddianamesi Antalya’ya Gönderildi Özdağ'ın İddianamesi Antalya'ya Gönderildi
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:27 İkinci Timur Cihantimur vakası Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı İkinci Timur Cihantimur vakası! Yine aynı yerde ölüm, sürücü kaçtı
15:23 Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti Aile üyelerinin engelli çocukları için yaptığı hareket mest etti
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:03 ’Sahte diploma’ soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart’ta ifade verecek 'Sahte diploma' soruşturması: Ekrem İmamoğlu 5 Mart'ta ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 11:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.