Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor

Ekonomi

Kara para aklamakla sık sık gündeme gelen kripto piyasalar ABD Adalet Bakanlığı'nın radarında. OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu. Şirketeyaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödeyeceğini söyledi.

MERKEZİ VERGİ CENNETİ DİYE KABUL EDİLEN SEYŞELLER

Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.

OKX DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK SPOT BORSASI

CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası konumunda bulunuyor.

SAVCILARDAN AĞIR SUÇLAMALAR

Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kullanıcıların platformu kullanmasına izin vererek kendi politikasını ihlal ettiğini belirtti. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasında rol oynadığı iddia edildi.

1 TRİLYON DOLARLIK İŞLEM VE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK KAR

Yetkililer, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini ve borsanın bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ifade etti.

KULLANICILARA ENGEL AŞMA TALİMATI İDDİASI

Savcılar, OKX'in bazen müşterileri platforma erişim engellerini aşmaya teşvik ettiğini de öne sürdü. Bir çalışanın bir müşteriye, kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini önerdiği iddia edildi.