Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp - Son Dakika
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Ekonomi

Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp

Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu. Bunun ardından kripto para dünyası bir kez daha büyük bir dalgalanma yaşamaya başladı. 88 bin dolara yaklaşan Bitcoin 83 bin dolara kadar geriledi.

03.04.2025 09:07
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ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir beklenen yeni gümrük tarifesi kararını duyurdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

BITCOIN 83 BİN DOLARA KADAR GERİLEDİ

İmza, piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Yatırımcılar büyük tedirginlik yaşadı. Bu tedirginlik yatırım hareketlerine dönüşünce piyasalarda sert yönlenmeler oluştu vekripto para birimlerinin değerlerinde büyük oynamalara yol açtı. Tüm kripto para çeşitlerinde önemli oranda düşüş yaşanırken 88 bin dolara yaklaşan kripto devi Bitcoin de 83 bin dolara kadar geriledi. Dev Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy (MSTR) (Eski adıyla MicroStrategy) hisseleri yaklaşık %7 düştü. Popüler kripto para borsası Coinbase (COIN) hisseleri %6 değer kaybetti. Kripto alım satımına da olanak tanıyan yatırım platformu Robinhood (HOOD) ise %9'luk bir düşüş yaşadı. Uzmanlar kripto piyasasında yaşanan sert düşüşün piyasalardaki belirsizliğin en belirgin göstergesi olduğunu belirtti.

RİSKLİ ORTAM TÜM PİYASALARI VURDU

Trump'ın yeni vergi tarifesi sadece düşman ve hasım ülkelere yönelik değildi. Çin'in yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri de yüksek vergi oranlarıyla karşı karşıya kaldı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Ons altın 3167 dolar seviyesine çıkarak bir rekor daha kırdı. Piyasalarda yaşanan bu çöküşün mali zararı tam olarak hesaplanmasa da milyarlarca dolarlık bir kayba neden olduğu belirtiliyor.

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Son Dakika Ekonomi Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nuri yıldız:
    Amarikada 9.5 katrilyon dolar açığı var.Bizde dolar hala yüksek..Artık doların düşme vakti geldi..30 TL kadar düşürün ki bundan rant sağlayanlar zarar etsin.. 1 0 Yanıtla
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