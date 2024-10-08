Kripto para piyasasında dev iflas! Mağdurlar milyarlarca doların peşine düştü

Ekonomi

İflas eden kripto para borsası FTX'in geri ödeme planı onaylandı. Buna göre borsa, içerde bakiyesi kalan müşterilerine nakit geri ödeme yapacak.

GERİ ÖDEMELER ROBINHOOD HİSSELERİYLE KARŞILANACAK

İflas eden kripto borsası FTX'in yeniden yapılanma planı mahkeme tarafından onaylandı. Buna göre FTX, müşterilerine geri ödemeleri nakit olarak gerçekleştirecek. Ödemeler, el konulan fonlardan ve FTX kurucularının sahip olduğu Robinhood hisselerinin satışından elde edilen gelirlerden karşılanacak. Haziran ayında şirketin 12,6 milyar doları bulunuyordu. FTX platformun tüm varlıkları satıldıktan sonra bu miktarın 16,5 milyar dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

İLK KİME ÖDENECEĞİ AÇIKLANDI

FTX'in geri ödeme takvimi henüz netleşmedi. Planın yürürlüğe girme tarihinden sonraki 60 günde ödemelerin yapılması planlanıyor. İlk etapta borsada 50 bin dolar ve daha az tutarı kalanlara geri ödeme yapılması öngörülüyor. Diğer taraftan ödemelerin nakit olarak yapılacak olması itirazları beraberinde getirdi. FTX müşterileri, Bitcoin fiyatının 2022'nin sonlarından bu yana dört kat arttığını belirterek, zarar ettiklerini savunuyor.