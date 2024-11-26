Kripto para yatırımcılarının finansal bilgi seviyesi endişe yaratıyor

Ekonomi

Bitcoin (BTC) yeni zirvelere yaklaşırken, kripto piyasasındaki finansal okuryazarlık düzeyi endişe verici bir tablo çiziyor. Mart 2022'den Ekim 2024'e kadar süren ve 12.045 yatırımcının katıldığı araştırma, özellikle günlük yatırımcıların sadece yüzde 27'lik finansal okuryazarlık oranıyla en riskli grubu oluşturduğunu gösteriyor.

Büyük Yatırımcılar Finansal Bilgide Öne Çıkıyor

PiP World CEO'su Saad Naja, kripto para piyasasındaki düşük finansal okuryazarlığın acil önlem alınması gereken bir sorun olduğunu belirtti. Araştırma sonuçlarına göre büyük yatırımcılar yüzde 96'lık oran ile en yüksek finansal okuryazarlık seviyesine sahip grubu oluşturuyor.

Uzun vadeli yatırımcılar yüzde 80, fırsatçı yatırımcılar ise yüzde 64'lük finansal okuryazarlık oranı sergiliyor.

Araştırma, kripto topluluğunun genellikle "tepkisel, dürtüsel ve nevrotik" kararlar aldığını ortaya koyuyor. Bu durum, piyasadaki dalgalanmaların ve kayıpların temel nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

PiP World'ün raporuna göre kripto piyasasındaki finansal eğitim eksikliği, yatırımcıların bilinçli kararlar almasını engelliyor. Özellikle günlük yatırımların düşük finansal okuryazarlık seviyesi, bu grubun piyasa risklerine karşı daha savunmasız olmasına yol açıyor.