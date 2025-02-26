Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor

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Kripto para sektörü, yeni bir zorunluluk dönemine giriş yapıyor. Bu durum, sektörde faaliyet gösterenler ve yatırımcılar için önemli etkiler yaratacak. Detaylar ve yeni zorunlulukların neler olduğu haberimizde.

26.02.2025 10:41
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Kripto para piyasasında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. 25 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle, 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde kimlik bilgisi zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla uygulamaya konuldu.

15 BİN LİRA ÜZERİ İŞLEMLERDE KİMLİK BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde, gönderenin ve alıcının isim, ticaret siciline kayıtlı unvanı, tüzel kişilerin tam adı ve cüzdan adresi gibi bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Cüzdan adresi bulunmayan durumlarda, işlemle ilgili referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgilerin temin edilmesi gerekiyor. Ayrıca, bu bilgilerin doğruluğu da teyit edilecek.

KAYITSIZ CÜZDAN ADRESLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısında kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılan veya bu tür bir adresten alınan transferlerde, transfere taraf olan müşteriden yukarıda belirtilen bilgilerin en az birine ilişkin beyan alınması zorunlu kılındı.

15 BİN LİRANIN ALTINDAKİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK

15 bin liranın altındaki işlemlerde, alıcı veya gönderici tarafların isimleri ve cüzdan adresleri gibi temel bilgilerin alınması gerekecek. Ancak, bu bilgilerin doğrulanması kripto varlık hizmet sağlayıcıları için zorunlu olmayacak.

RİSKLİ İŞLEMLERDE EK TEDBİRLER

Uygulama kapsamında, risk temelli bir yaklaşım benimsenerek, müşterilerden transferin tarafları hakkında ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek. Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda, transferin gerçekleştirilmemesi, işlemlerin sınırlandırılması veya iş ilişkisine son verilmesi gibi tedbirler gündeme gelebilecek.

KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN HESAPLAR KAPATILACAK

Öte yandan, kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği bir bilgilendirme ile 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan hesapların kapatılacağını duyurdu. Bu süreçte, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarından para çekme veya gönderme işlemleri yapılamayacak. Kullanıcılar, kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekler.

Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor
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Son Dakika Ekonomi Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika

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