Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor

Kripto para piyasasında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. 25 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle, 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde kimlik bilgisi zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi amacıyla uygulamaya konuldu.
Yeni düzenlemeye göre, 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde, gönderenin ve alıcının isim, ticaret siciline kayıtlı unvanı, tüzel kişilerin tam adı ve cüzdan adresi gibi bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Cüzdan adresi bulunmayan durumlarda, işlemle ilgili referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgilerin temin edilmesi gerekiyor. Ayrıca, bu bilgilerin doğruluğu da teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısında kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine yapılan veya bu tür bir adresten alınan transferlerde, transfere taraf olan müşteriden yukarıda belirtilen bilgilerin en az birine ilişkin beyan alınması zorunlu kılındı.
15 bin liranın altındaki işlemlerde, alıcı veya gönderici tarafların isimleri ve cüzdan adresleri gibi temel bilgilerin alınması gerekecek. Ancak, bu bilgilerin doğrulanması kripto varlık hizmet sağlayıcıları için zorunlu olmayacak.
Uygulama kapsamında, risk temelli bir yaklaşım benimsenerek, müşterilerden transferin tarafları hakkında ek bilgi ve belgeler talep edilebilecek. Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda, transferin gerçekleştirilmemesi, işlemlerin sınırlandırılması veya iş ilişkisine son verilmesi gibi tedbirler gündeme gelebilecek.
Öte yandan, kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği bir bilgilendirme ile 25 Nisan 2025 tarihine kadar kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan hesapların kapatılacağını duyurdu. Bu süreçte, kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarından para çekme veya gönderme işlemleri yapılamayacak. Kullanıcılar, kimlik doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekler.
Son Dakika › Ekonomi › Kripto paralar için yeni zorunluluk başlıyor - Son Dakika
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