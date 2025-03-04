Milyonlarca yatırımcı büyük hüsran yaşıyor

Ekonomi

Çok büyük bir değişim var! İşte güncel şampiyonluk oranları

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para yatırımcılarının aylardır beklediği kararı verdi. ABD'nin stratejik kripto rezervinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un (ETH) yanı sıra Ripple'ın XRP, Solana'nın SOL ve Cardano'nun ADA tokenlarının olacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamasının ardından bir süredir devam eden piyasaki durgunluk tersine döndü. Bitcoin, yüzde 10'un üzerinde yükselişle 86 bin dolar bandından 95 bin dolara kadar yükseldi. Ethereum, yüzde 15 artışla 2 bin 220 dolardan 2 bin 500 doların üzerine çıktı.

REZERVDE OLAN VARLIKLAR UÇTU

Rezervde yer alacağı açıklanan ADA, yüzde 80'e yakın değer kazandı ve 0,67 dolardan 1,17 dolara tırmandı. Aynı şekilde XRP, yüzde 40'a yakın artışla 2,88 dolara, SOL yüzde 25 yükselişle 180 doları gördü.

PİYASALAR 2 GÜNDE TERSİNE DÖNDÜ

Ardı ardına gelen yükselişler kripto yatırımcılarını sevindirirken bu sevinç kısa sürdü. Geçen iki günün ardından kripto paralar sert satışlarla karşılaştı. Kâr satışlarının yaşandığı piyasalarda rakamlar Trump'ın açıklamalarından önceki düzeye geriledi.

İŞTE PİYASALARDAKİ SON DURUM

Son yaşanan düşüşlerin ardından piyasalarda 09:25 itibariyle güncel durum şu şekilde:

Bitcoin: 84.022

Ethereum: 2.098,82

Ripple (XRP): 2,36

Solana (SOL): 137.64

ADA: 0,82

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.