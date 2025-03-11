Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıların satışlarına neden oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kripto paralarda yaşanan düşüş yatırımcıların satışlarına neden oluyor

Kripto para piyasası, ABD hisse senetlerindeki satış dalgasının yarattığı endişeler nedeniyle değer kaybederken, Başkan Donald Trump'ın sektöre yönelik son destek hamleleri bu düşüşü dengelemekte yetersiz kaldı. Kripto paralar ardı ardına büyük kayıplar yazdı.

11.03.2025 08:26
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, stablecoinleri destekleyerek doların küresel rezerv para birimi konumunu koruma planlarını açıkladı. Bu plan dolar yatırımcıları için geleceğe yönelik olumlu olarak karşılanırken kripto para piyasasında adeta şok etkisi yarattı. Sonrasında ABD hisse senetlerindeki satışların yarattığı korkuların Başkan Donald Trump kripto para sektörünü desteklemekten vazgeçtiği şeklinde yorumlamasıyla kripto paralar değer kaybetti.

KRİPTO PARALAR ZARAR YAZDI

Bitcoin fiyatı Asya'da %3'ten fazla değer kaybederek 76667,08 dolara kadar gerilemenin ardından toparlanmaya çalışıyor. Şu sıralarda 79669,40 dolar ile 24 saat öncesine göre yüzde 0,49 artıda. Etherium da %6'ya varan düşüşle Emil 2023'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 1.756,48 doları test etti. Şu sıralarda yüzde 0,82 kayıpla 1855,67 dolardan işlem görüyor.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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