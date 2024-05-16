Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bugün TBMM'ye geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bugün TBMM'ye geliyor

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Kripto varlıkların tanımlanmasına ve işlemlerin yasal zemine oturtulmasına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Düzenlemeyle Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusu da sağlanacak.

16.05.2024 14:51
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Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak. Teklif ile kripto varlıklar ilk kez "Gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak ve işlemler yasal zemine oturtulacak. Kripto varlık düzenlemesinde Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.

DENETİM MEKANİZMASI SPK OLACAK

Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak. İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek. Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

YAPILAN TÜM İŞLEMLERE YAKIN TAKİP

Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak. Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor. Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor. Yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ise ilke ve esaslar ikincil bir düzenleme ile yapılacak. Kanunla bu konuda SPK'ya yetki verilecek.

ALIM SATIM İÇİN SİGORTA OLMAYACAK

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak. Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

İZİNSİZ FAALİYETE CEZA KESİLECEK

Yasa taslağında "İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçu da tanımlanıyor. SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto varlıklarla ilgili kanun teklifi bugün TBMM'ye geliyor - Son Dakika

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