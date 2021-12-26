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ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu - Son Dakika

ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu

26.12.2021 12:16
ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu

ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

ASELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonu ışığında sivil sahalardaki atılımlarını devam ettiren şirketin, güvenlik sistemleri ürün ailesine ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları eklendi.

Şirketin, X-ray cihazları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kullanıma sunuldu. Yerli ve milli olarak üretilen cihazı yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürünün özellikleri hakkında bilgi aldı.

X-ray bagaj kontrol cihazları, havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Yeni geliştirilmiş cihazlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmak üzere 18 adet olarak teslim edildi.

ASELSAN ve HTR'nin yerli olarak milli imkanlarla 11 ay gibi kısa sürede geliştirdiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor.

Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor.

Proje kapsamında Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-ray bagaj kontrol cihazının 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.

"Bir milli başarı öyküsü daha"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sistemin bir milli başarı öyküsü olduğunu belirterek, "ASELSAN mühendislerinin milli imkanlarla kısa sürede geliştirdiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazlarımız Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Nerede yüksek teknoloji varsa ASELSAN'ın milli imzası orada olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu
ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu
ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu
ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu
ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu

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Bağımsızlık, Gaziantep, Türkiye, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASELSAN'ın yerli ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları Gaziantep'te kullanıma sunuldu - Son Dakika
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