Kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum

Kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, ABD'den gelen istihdam verilerini fiyatladı. Rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktıktan sonra 4018 TL'ye geriledi.

03.05.2025 09:53
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Güvenli liman altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktı. Ancak daha sonra gram altın 4018 TL'ye indi.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın satış fiyatı: 4.018,46 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 6.710,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 13.420,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 26.610,73 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.171,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 66.762,48 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 3.240,57 dolar

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456:
    yatırım için arsa alın. okadar paranız yoksa anlıyorsanız borsa yok anlamam diyorsanız altın alın hiç bir zaman paranızı enflasyona erittirmez. 4 0 Yanıtla
  • janehartsell:
    The way you laugh makes me want to lose myself in you entirely. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
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