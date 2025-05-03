Güvenli liman altın geçtiğimiz hafta yaşanılan düşüşlerle yatırımcısını üzmüş olsa da haftanın son işlem gününde hafif de olsa artış yaşandı. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi ile altın hareketlendi. ABD tarım dışı istihdam verileri ile altının gramı 4040 TL'ye çıktı. Ancak daha sonra gram altın 4018 TL'ye indi.
Son Dakika › Ekonomi › Kritik veri sonrası altın fiyatlarında son durum - Son Dakika
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