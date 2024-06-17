Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor

Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor

Türkiye'nin dev süt markalarından biri olan Kay Süt iflas etti. Şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikası icradan satışa çıkarılacak.

17.06.2024 10:34
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Temeli 1970'lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan'ın vefatı sonrası el değiştirdi. Dev tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

DEV ŞİRKET MALİ DARBOĞAZA GİRDİ

Ancak, anılan gruba devirden sonra şirket mali darboğaza girdi. Konkordato talep eden şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor

İHALE 16 TEMMUZDA

Ekonomim'in aktardığına göre, alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ'ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi.

Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak. Türkiye'nin dev süt markalarından biri olan Kay Süt iflas etti. Şirketin Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan fabrikası icradan satışa çıkarılacak.

Altıeylül, Balıkesir, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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