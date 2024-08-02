Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye\'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz Türkiye'nin dev motor üreticisi KEM-P Vibrasyon Motorları'nı da vurdu. 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firma iflasın eşiğine gelerek konkordato ilan etti.

02.08.2024 13:59
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Türkiye'nin önde gelen vibrasyon motor üreticisi KEM-P, ekonomik kriz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. 30 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösteren firma, İzmir'den gelen iflas haberleri arasına katıldı.

KEM-P Vibrasyon Motorları, 1990 yılında endüstriyel makineler üretimiyle başladı. 2000'li yıllarda ise elektrikli ve havalı vibrasyon motorları üretimine geçerek büyük bir müşteri kitlesine ulaştı. Ancak küresel ekonomik kriz, firmanın mali yapısını olumsuz etkiledi.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Temmuz 2024 tarihinde aldığı kararla KEM-P için geçici mühlet kararı verdi. Firma, önümüzdeki 3 ay boyunca konkordato sürecinde olacak. Bu süreçte mali müşavir, makine mühendisi ve hukukçudan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi.

ALACAKLILARIN İTİRAZ HAKKI VAR

Konkordato kararı alacaklılara ilan edildi. Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecek ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekler.

Türkiye, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuci: Afiyet olsun ferhat 6 1 Yanıtla

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