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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

13.12.2021 13:32
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatın katkısı ve hizmet gelirlerindeki artışla ekim ayında da cari fazla verildiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatın katkısı ve hizmet gelirlerindeki artışla ekim ayında da cari fazla verildiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açıklanan ekim ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, ekim ayında cari dengenin 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdiğini anımsattı.

Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 3,2 milyar dolarlık iyileşmede, gerileyen dış ticaret açığı ve hizmetler dengesi kaleminin artan katkısının etkisinin görüldüğünü kaydeden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ekim ayında hizmetler dengesi kalemi 2 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı 3,9 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise geçen yılın aynı ayında 1,3 milyar dolar açık verirken bu yıl 146 milyon dolar fazla verdi. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık ekim itibarıyla 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre gerileme 3,2 milyar dolar, kasım ayında da iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz. Kasımda ihracatımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hizmet gelirlerinin de geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz."

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de görüş bildiren Zeytinoğlu, "Sanayi üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 arttı. Ekim ayında firmalarımızın çip ve konteyner sorunlarının devam etmesi nedeniyle aylık artışın sınırlı kaldığını görüyoruz. Kasım ayında hem kapasiteler hem ihracat performansımızın üretime de yansımalarının görüleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, aylık artışta sektörlerin katkısına bakıldığında imalat sanayisinde yüzde 0,7, ara mallarında yüzde 1,3, enerji sektöründe yüzde 1,4, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,4'lük artış gözlemlediklerini, sermaye malı üretiminde yüzde 5,2, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 2 ve yüksek teknolojili ürünler üretiminde yüzde 10,6'lık gerilemenin dikkati çektiğini kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, dolar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ekim ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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