Üye Girişi
KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor - Son Dakika

KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor

04.01.2022 12:03
KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor

Konyalı ihracatçılar Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi (KTODTM) ile 175 ülkeden direk müşterileriyle bağlantıya geçiyor.

Konyalı ihracatçılar Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi (KTODTM) ile 175 ülkeden direk müşterileriyle bağlantıya geçiyor. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "2022'de pazar paylarını artırmak isteyen Konyalı ihracatçıları KTO Dış Ticaret Merkezi ile işbirliğine davet ediyoruz" dedi.

KTODTM, Konya ve bölgedeki ihracatçı firmaların ihracat kapasitesini ve alternatif pazarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. İhracatçı firmaların ticari faaliyetlerinde doğru hamleleri yapabilmeleri adına yol gösterici olmayı ve bu sayede Türk ihracatçısının büyümesine, Konya'nın ve ülkemizin ihracat gelirinin artmasına yardımcı olmayı hedefliyor. KTO Dış Ticaret Merkezi, dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, ihracatçı firmaları iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yöneltmek, doğru hedef pazar tespiti ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapmak için önemli çalışmalar sürdürüyor. KTO Dış Ticaret Merkezi sahip olduğu gelişmiş bilgi sistemleri ile ihracatçı firmalara, 175 ülkeden nokta atışı müşteri bilgisi, 208 ülkeden ise potansiyel müşteri bilgisi sağlayabilmektedir. Dünya genelinde 220 milyon firmanın detaylı bilgisine anlık olarak erişebilmektedir. Ayrıca KTO Dış Ticaret Merkezi, Dünya Ticaret Örgütü verilerini baz alarak dünyanın 208 ülkesi için de hedef pazar analizleri yapabilmektedir. Sağlanan bu bilgilerle son 2 yılda 210 firmaya ihracat ve ithalat alanında 300'den fazla hizmet verilmiştir.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Konya 2021 yılında 3 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. KTO Dış Ticaret Merkezi'nin verdiği hizmetlerle bu ihracat rakamına katkı sağlamasından büyük bir mutluluk duymaktayız. 2022 yılında ihracatçılarımıza katkılarımızı artırarak devam ettireceğiz. İhracata yeni başlayan, ihracat yapmakta olup Pazarlarını genişletmek isteyen tüm firmalarımızı KTO Dış Ticaret Merkezi ile işbirliğine davet ediyorum" dedi. - KONYA

KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor

YORUMLAR
500

Ticaret Merkezi, Ticaret, İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


Minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı Minibüsün direksiyonundan uyuşturucu çıktı         
12:06
Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı         
12:00
Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi         
11:53
Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 770 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:34
Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Vicdansızlığın bu kadarı! Köpeği otomobiliyle ezip hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti         
11:13
Aynı AVM, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı Aynı AVM, aynı mağaza, aynı kadın! Suçüstü yakalandı         
11:07
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19

Son Dakika Haberleri
12:04 Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı
11:59 Bu veriler korkuttu! ABD günlük 1 milyon 84 bin yeni vaka sayısı ile dünya rekoru kırdı
11:53 Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı
11:52 Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan art arda koronavirüs haberleri geldi
11:48 Bahçeli dört ismi hedef aldı! İmamoğlu, Özel, Arınç ve Kurtulmuş'a çok sert sözler!
11:44 Suudi Arabistan'da kar yağdı, halk sevinçten sokağa döküldü
11:24 Son Dakika! İçişleri'nden, "İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi?" iddiasına cevap
11:22 Son Dakika: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılacağı haberlerine ateş püskürdü
11:13 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nu mukayese edenlere sert çıktı
11:10 Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 12:12:59. #1.13#
SON DAKİKA: KTO Dış Ticaret Merkezi ihracatçı firmalara 175 ülkeden direk müşteri bilgisi sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement