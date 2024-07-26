Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin - Son Dakika
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Ekonomi

Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Son dönemde sivil havacılıkta artan uçak rötarları ve sefer sayılarındaki azalışların altında yatan sebebin maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri olduğu ortaya çıktı. "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçen kontrolörlerin bu hamlesi "şantaj" olarak değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" talimatı verdiği öğrenildi.

26.07.2024 08:24
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Sivil havacılıktan artan sefer iptalleri ve uçak rötarları son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelirken krizin sebeplerinden birinin maaşlarının artırılmasını talep eden hava trafik kontrolörlerinin "inisiyatif almadan çalışma" sistemine geçmeleri olduğu öğrenildi.

MKYK TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

AK Parti'nin salı günkü MKYK toplantısında da gündeme gelen ve "şantaj" olarak değerlendirilen gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da küplere bindirdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın kurmaylarına talimat vererek "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN), inisiyatif almadan çalışma faaliyeti için yeni tarihleri açıkladı. Türkiye gazetesindeki habere göre dün (perşembe) itibarıyla inisiyatif almadan çalışma faaliyetinin icra edilmesi kararı alan sendika, 5 Ağustos'a kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada "Tüm Avrupa'da maliyetler hava trafik kontrolörleri üzerinden artırılıyor. Hava trafik kontrolörlerimizin mesleki şartlarının iyileştirilmesi ve özlük hakları konusundaki yıllardır süregelen problemlerin çözümüne yönelik talepler, devletimizin bütçesine bir yük getirmeksizin (sıfır), hazinemize ek vergi gelirleri sağlayacaktır. Bu talepler, bazı yasalarda yapılabilecek birkaç basit düzenleme ile çok kolay bir şekilde karşılanabilir niteliktedir" denildi.

trafik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuledeki 'şantaj' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • YUSUF CANER: gn mdr 1milyon 600 bin TL alırsa alttaki de isyan eder tabii ki 99 4 Yanıtla
  • atakan şimşek: genel müdürün, yardımcısı müdür, yardımcısının müdürü ve boş müdür olmak üzere hakedilmayen ücretler alınırsa gerçekten hak edende hakkını aramak zorunda kalir. 57 3 Yanıtla
  • Hasan 78: sonuç= İnsiyatif almadan işden çıkış 43 5 Yanıtla
  • Hakan Kan: Birileri çocuklarını meclise sokar,liyakat sahibi insanlar işsiz kalırsa,işe sokulan bu kişiler işten anlamadığı gibi yüksek maaşla çalışıp asıl emekçiler az maaş alıp ezilirse.Sorsan devlet işlerinde Hz Ömer adaleti 43 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Çok rötar oluyor sorumlu yok kimseye bişey soramıyorsun 13 3 Yanıtla
  • Ankara null: kimsenin umrunda dgl ulke batti 0 0 Yanıtla

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