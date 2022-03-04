Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı

04.03.2022 12:22
Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı

Sanal evren metaverse'lerde arazi satın almak her geçen gün yaygınlaşırken, MetaMetric verilerine göre 2021'de dört büyük platformda 501 milyon dolar hacme ulaşan metaverse arazi satışlarının, bu yıl 1 milyar doları bulacağı öngörüldü.

Sanal evren metaverse'lerde arazi satın almak her geçen gün yaygınlaşırken, MetaMetric verilerine göre 2021'de dört büyük platformda 501 milyon dolar hacme ulaşan metaverse arazi satışlarının, bu yıl 1 milyar doları bulacağı öngörüldü. İş dünyasında daha çok moda markalarının ve restoran zincirlerinin öncülük ettiği bu akıma Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Geçtiğimiz ay künefe, dolama, baklava gibi tatlıları retro oyunlardan ilham alarak NFT'ye dönüştüren tatlı restoranı, yeni şubesini gerçek dünyadan önce metaverse'te açtı.

Teknoloji trendlerini yakından takip eden küresel birçok marka, gerçek dünyadaki satış ve gelirlerini artırması beklentisiyle metaverse platformlarında bir bir yerini almaya başladı. Daha çok moda markalarının, restoran zincirlerinin ve hazır gıda şirketlerinin liderlik ettiği bu trende, Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Daha önce künefe, dolama, baklava gibi tatlıları NFT'ye dönüştürerek büyük yankı uyandıran tatlı restoranı, Karaköy'deki yeni fiziksel şubesinin açılışını ilk önce metaverse'te yaptı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, "Geçtiğimiz ay bir döneme damgasını vurmuş retro oyunlardan ilham alarak künefe, baklava, dolama gibi geleneksel tatlılarımızın NFT versiyonlarını üretmiş ve en büyük NFT pazarı OpenSea'da satışa çıkarmıştık. Bu çalışmamız müşterilerimizin çok ilgisini çekti. Dijital trendleri yakından takip eden bir tatlı restoranı olarak müşterilerimize yeni şubemizi önce metaverse'te deneyimleme imkanı sunuyoruz" dedi.

KARAKÖY'ÜN SANAL VERSİYONUNDA GEZİLEBİLEN KÜNEFE SERGİSİ

Müşterilerin OVR platformu üzerinden metaverse'teki tatlı dükkanına ulaşabildiklerini hatırlatan Saman, "Beyzade Künefe'nin yeni şubesini Karaköy'de açmak için hazırlanıyoruz. Bu süreçte artırılmış gerçeklik platformu OVR üzerinde yeni şubemizin metaverse'te bulunan arazisini satın aldık ve tatlı restoranımızı Karaköy'ün sanal versiyonunda, aynı konumda inşa etmiş olduk. Beyzade Künefe'nin metaverse şubesini ziyaret eden müşterilerimiz, platformda künefe çeşitlerinin sergilendiği sanal bir sergi koleksiyonunu gezebilecek, hatta künefe ve diğer tatlı alışverişlerini bile bu sanal şubeden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİYLE ETKİLEŞİME GEÇEN MARKALARIN ODAĞINDA MÜŞTERİ DENEYİMİ OLMALI"

Blok zinciri teknolojileriyle beraber konuşulmaya başlanan NFT ve metaverse gibi kavramların her sektörden, her ölçekteki marka için geleceğin nasıl olacağına dair büyük ipuçları taşıdığını vurgulayan Mahmut Saman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Özellikle doğrudan tüketiciyle etkileşime geçen, perakende ticaret yapan ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm markaların işlerinin odağında müşteri deneyimi olmalı. Bunu yaparken de müşteriyle temas kurulabilecek tüm mecraları, platformları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Beyzade Künefe olarak daha önce Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man gibi bir döneme damgasını vuran retro oyunlardan yola çıkarak künefe, baklava, dolama, Antep fıstığı NFT'leri ürettik. Şimdi de bir ilke imza atarak müşterilerimizin karşısına metaverse'te çıkıyoruz. Karaköy'de açılacak yeni şubemizi, sanal evrende deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Dijital trendleri yakından takip ederek yalnızca meraklılarının değil, herkesin ilgisini çekebilecek yeni projeleri de hayata geçireceğiz."

Çalışmaya imza atan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Beyza Yüncüoğlu da "Üç boyutlu modelleme tekniklerini OVR platformuyla birleştirerek güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. NFT künefe projemizi müşterilerimizle paylaşırken metaverse çalışmalarımızın sürdüğünü de aktarmıştık. Metaverse şubesinin Karaköy'deki yeni Beyzade Künefe şubesinden hemen önce açılması anlamlı oldu" diye konuştu.


Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı
Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı
YORUMLAR
500
Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Kuveyt Türk'ten yurt dışındaki Türk vatandaşları için TL Katılma Hesabı Kuveyt Türk'ten yurt dışındaki Türk vatandaşları için TL Katılma Hesabı

Metaverse, Karaköy, Künefe, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı - Son Dakika


Son Dakika
13:41 İsmail Kartal, Valencia'nın sakatlandığını açıkladı, Mesut Özil için ışık yaktı
13:31 18 günlük evliydiler! Eşini başından vuran kocaya 31 yıllık hapis cezası
13:17 Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı!
13:16 Cinsel organına oyuncak sıkışan kadın az daha ölüyordu
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement