Künefeden NFT üreten tatlıcı metaverse'te şube açtı - Son Dakika

Sanal evren metaverse'lerde arazi satın almak her geçen gün yaygınlaşırken, MetaMetric verilerine göre 2021'de dört büyük platformda 501 milyon dolar hacme ulaşan metaverse arazi satışlarının, bu yıl 1 milyar doları bulacağı öngörüldü. İş dünyasında daha çok moda markalarının ve restoran zincirlerinin öncülük ettiği bu akıma Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Geçtiğimiz ay künefe, dolama, baklava gibi tatlıları retro oyunlardan ilham alarak NFT'ye dönüştüren tatlı restoranı, yeni şubesini gerçek dünyadan önce metaverse'te açtı.

Teknoloji trendlerini yakından takip eden küresel birçok marka, gerçek dünyadaki satış ve gelirlerini artırması beklentisiyle metaverse platformlarında bir bir yerini almaya başladı. Daha çok moda markalarının, restoran zincirlerinin ve hazır gıda şirketlerinin liderlik ettiği bu trende, Türkiye'den de bir tatlı restoranı katıldı. Daha önce künefe, dolama, baklava gibi tatlıları NFT'ye dönüştürerek büyük yankı uyandıran tatlı restoranı, Karaköy'deki yeni fiziksel şubesinin açılışını ilk önce metaverse'te yaptı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayan Beyzade Künefe Kurucu Ortağı Mahmut Saman, "Geçtiğimiz ay bir döneme damgasını vurmuş retro oyunlardan ilham alarak künefe, baklava, dolama gibi geleneksel tatlılarımızın NFT versiyonlarını üretmiş ve en büyük NFT pazarı OpenSea'da satışa çıkarmıştık. Bu çalışmamız müşterilerimizin çok ilgisini çekti. Dijital trendleri yakından takip eden bir tatlı restoranı olarak müşterilerimize yeni şubemizi önce metaverse'te deneyimleme imkanı sunuyoruz" dedi.

KARAKÖY'ÜN SANAL VERSİYONUNDA GEZİLEBİLEN KÜNEFE SERGİSİ

Müşterilerin OVR platformu üzerinden metaverse'teki tatlı dükkanına ulaşabildiklerini hatırlatan Saman, "Beyzade Künefe'nin yeni şubesini Karaköy'de açmak için hazırlanıyoruz. Bu süreçte artırılmış gerçeklik platformu OVR üzerinde yeni şubemizin metaverse'te bulunan arazisini satın aldık ve tatlı restoranımızı Karaköy'ün sanal versiyonunda, aynı konumda inşa etmiş olduk. Beyzade Künefe'nin metaverse şubesini ziyaret eden müşterilerimiz, platformda künefe çeşitlerinin sergilendiği sanal bir sergi koleksiyonunu gezebilecek, hatta künefe ve diğer tatlı alışverişlerini bile bu sanal şubeden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİYLE ETKİLEŞİME GEÇEN MARKALARIN ODAĞINDA MÜŞTERİ DENEYİMİ OLMALI"

Blok zinciri teknolojileriyle beraber konuşulmaya başlanan NFT ve metaverse gibi kavramların her sektörden, her ölçekteki marka için geleceğin nasıl olacağına dair büyük ipuçları taşıdığını vurgulayan Mahmut Saman, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Özellikle doğrudan tüketiciyle etkileşime geçen, perakende ticaret yapan ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm markaların işlerinin odağında müşteri deneyimi olmalı. Bunu yaparken de müşteriyle temas kurulabilecek tüm mecraları, platformları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Beyzade Künefe olarak daha önce Alien Invasion, Space Invaders, Pac-Man gibi bir döneme damgasını vuran retro oyunlardan yola çıkarak künefe, baklava, dolama, Antep fıstığı NFT'leri ürettik. Şimdi de bir ilke imza atarak müşterilerimizin karşısına metaverse'te çıkıyoruz. Karaköy'de açılacak yeni şubemizi, sanal evrende deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Dijital trendleri yakından takip ederek yalnızca meraklılarının değil, herkesin ilgisini çekebilecek yeni projeleri de hayata geçireceğiz."

Çalışmaya imza atan Volantis Digital Agency kreatif ekibinden Beyza Yüncüoğlu da "Üç boyutlu modelleme tekniklerini OVR platformuyla birleştirerek güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. NFT künefe projemizi müşterilerimizle paylaşırken metaverse çalışmalarımızın sürdüğünü de aktarmıştık. Metaverse şubesinin Karaköy'deki yeni Beyzade Künefe şubesinden hemen önce açılması anlamlı oldu" diye konuştu.