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Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı - Son Dakika

Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı

22.12.2021 13:59
Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün için alışta 12.3480 olarak belirlendi.

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün için alışta 12.3480 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı. TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12.3480 olarak açıkladı. Satışta ise 12,3702 olarak belirlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı - Son Dakika
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