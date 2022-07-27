Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı - Son Dakika
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Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı

27.07.2022 08:37
Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. Şirketler bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar sisteme dahil ederlerse vergi avantajlarından faydalanacaklar ve bu işlemden dolayı da ekstra vergi ödemeyecekler.

Şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.

YABANCI PARALAR İTİBARIYLA DA UYGULANACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kurumlar vergisi istisnası bu kapsamda kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara itibarıyla da uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı; "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir."

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı

Kararda atıf yapılan kanun maddesi şöyle; "(4) (Ek:26/5/2022-7407/12 md.) 55 Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir."

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Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere vergi avantajında süre uzatıldı - Son Dakika


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