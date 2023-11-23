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Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu - Son Dakika

Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sonrası kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor. 13 haftadır üst üste gerileyen KKM'nin büyüklüğü geçtiğimiz hafta 70,9 milyar lira düşüşle 2,7 trilyon liraya geriledi. KKM'den 3 ayda 640 milyar liralık çıkış gerçekleşti.

23.11.2023 - 16:01,  Güncelleme: 16:52
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 17 Kasım haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) aralıksız düşüş 13. haftasına girdi.

70,8 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ

17 Kasım haftasında KKM hesaplarında 70 milyar 886 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'nin toplam büyüklüğü 2 trilyon 767 milyar 902 milyon liraya geriledi.

3 AYDA 640 MİLYAR LİRALIK ÇIKIŞ

KKM hesaplarında 13 hafta üst üste düşüş kaydedilirken, söz konusu dönemdeki toplam düşüş 640 milyar 46 milyon liraya ulaştı.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN TEDBİRLERİ ETKİLİ OLDU

KKM tarafında ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisini sürdürdüğü görülüyor. 2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

Kur Korumalı Mevduat, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu - Son Dakika
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