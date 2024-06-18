Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Başvurular gerekli evraklarla birlikte 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine yapılacak. Fiyat listesini de yayımlayan bakanlık hayvanlarını satan üreticilere ödemelerin ise en geç 3 iş günü yapılacağını duyurdu.

18.06.2024 11:48
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Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

ÖDEMELER EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILACAK

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

MÜRACAAT TARİHİ 20-28 HAZİRAN

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

ALINACAK HAYVANLARIN FİYATLARI DA BELLİ OLDU

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

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Son Dakika Ekonomi Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ankara null: vatandasa kg 230dan veriyor et baliga 170 ee bize satsaydin ozmn sacmalik yaa 8 0 Yanıtla
  • Recep Balcı: Fırsattan istifade 6 0 Yanıtla
  • ferhat eser: avrupada etin kilosu 300 YTL 0 4 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Et balık kurumuna verilen fiyattan vatandaşa satılsaydı daha çok eve et giderdi bu yüzden iyiki elde kalmış 4 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR: şu anda karkas et kg fiyatı 400 tl 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak - Son Dakika
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