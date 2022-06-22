Kurduğu güzellik merkeziyle hem patron hem istihdam kapısı oldu - Son Dakika
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Kurduğu güzellik merkeziyle hem patron hem istihdam kapısı oldu

22.06.2022 10:41
Kurduğu güzellik merkeziyle hem patron hem istihdam kapısı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fazile Yaşar, kurduğu güzellik merkeziyle hem işinin patronu hem de çok sayıda kişiye istihdam kapısı oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fazile Yaşar, kurduğu güzellik merkeziyle hem işinin patronu hem de çok sayıda kişiye istihdam kapısı oldu.

Yüksekova ilçesinde yaşayan güzellik uzmanı Fazile Yaşar, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde "Safir Güzellik Merkezi" ismini verdiği iş yerini hizmete açtı. Son teknoloji cihazların kullanıldığı güzellik merkezinde Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler ile hizmet veren İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü mezunu Fazile Yaşar, iki yıla yakın İstanbul ve yurt dışında eğitimler aldıktan sonra hemşehrilerine hizmet vermeye başladı.

Kadın gücüyle her şeyi başardığını belirten Güzellik Uzmanı Fazile Yaşar, "Açtığım güzellik merkezinde ilçeye hitaben güzel hizmetler veriyoruz. 6 kişiye iş imkanı sağlıyorum. Gerekli programlar çerçevesinde hem yurt dışından hem de yurt içinde alınan eğitimler neticesinde bizde burada hemşehrilerimize o imkanı sağlıyoruz. Özellikle işimi memleketimde kurdum. Bu da bana ayrı bir heyecan vermişti. Şu an hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Güzellik merkezimizde sağlık kadrosunda mevzun olan arkadaşlarımız yer alıyor. İnşallah bundan sonra daha iyi hizmetler sunacağız. Güzellik merkezi olarak hasta müşteri anlayışı ile değil aile bireyi ve ailenin birer misafiri olarak bakıyoruz. Kalite ve sağlıklı hizmetten asla ödün vermediğimiz merkezimizde, sağlıkta kalitenin öncü isimleri ile anlaşmalı olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca yurt içinde anlaşmalı olduğumuz hastaneler ile gücümüze güç katmaktayız" dedi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurduğu güzellik merkeziyle hem patron hem istihdam kapısı oldu - Son Dakika

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