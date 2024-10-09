Küresel Ekonomi İçin Kırmızı Alarm Çalıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Ekonomi İçin Kırmızı Alarm Çalıyor!

Küresel ekonomi için kırmızı alarm verildi. Küresel ekonomik durumun giderek kötüleşmesi ve belirsizliklerin artması, ekonomistlerin ve finans uzmanlarının endişe seviyelerini artırıyor. Bu durum, dünya genelindeki ekonomik dengeleri ve finansal piyasaları olumsuz yönde etkileyebilir.

09.10.2024 15:37
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Londra merkezli sigorta ve reasürans şirketi Lloyd's of London, küresel ekonomi önümüzdeki 5 yıl içinde artan jeopolitik çatışmaların etkisiyle 14,5 trilyon dolarlık kayıpla karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor. Dünya ticaret yollarının kapanması ve büyük tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması, ekonomiyi büyük ölçüde tehdit ediyor. Küresel ithalat ve ihracatın yüzde 80'inin denizde gerçekleşmesi, bu riskleri daha da artırıyor.

"TİCARET YOLLARI KAPANABİLİR"

İngiliz sigorta ve reasürans şirketi Lloyd's of London, küresel ekonominin önümüzdeki beş yıl içinde potansiyel jeopolitik çatışmalar nedeniyle 14,5 trilyon dolarlık bir kayıp riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Şirket tarafından yayımlanan raporda, artan jeopolitik gerilimlerin ve olası çatışmaların küresel ticareti, tedarik zincirlerini ve önemli ekonomik sektörleri olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Lloyd's, dünya genelinde yaşanan siyasi ve askeri gerginliklerin ekonomik büyüme üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, bu tür çatışmaların büyük ticaret yollarını kapatabileceğini ve küresel ekonomide ciddi bir daralmaya yol açabileceğini belirtti.

KÜRESEL TİCARET YOLLARI TEHDİT ALTINDA

Lloyd's tarafından yapılan açıklamada, "Dünya ithalat ve ihracatının yüzde 80'inden fazlası (yaklaşık 11 milyar ton mal) herhangi bir zamanda denizde gerçekleştiğinden, jeopolitik bir çatışma nedeniyle büyük ticaret yollarının kapanması, dirençli bir ekonomi için gereken kaynaklara yönelik en büyük tehditlerden biridir" ifadelerini kullandı.

KRİTİK SEKTÖRLERDE BÜYÜK RİSK

Küresel ekonomi üzerindeki bu potansiyel etki, sadece ithalat ve ihracatın değil, aynı zamanda enerji, ulaşım ve üretim sektörlerinin de ciddi biçimde etkilenmesine neden olabilir. Ticaret yollarının kapanması, tedarik zincirlerinde büyük aksamalara ve maliyetlerin hızla artmasına yol açabilir. Uzmanlara göre, bu tür jeopolitik riskler, dünya genelinde iş gücü kayıplarından yatırımın azalmasına, finansal piyasaların istikrarsızlaşmasından enerji kaynaklarına erişim sorunlarına kadar geniş bir yelpazede etki yaratabilir.

14,5 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK KAYIP

Lloyd's'un tahminlerine göre, olası bir jeopolitik kriz durumunda küresel ekonomi, önümüzdeki beş yıllık süreçte 14,5 trilyon dolara kadar ekonomik kayıpla karşılaşabilir. Bu kayıp, dünya ekonomisinin GSYİH'sının önemli bir kısmını oluşturuyor ve uzun vadeli küresel büyüme hedeflerini baltalayabilir.

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Ekonomi İçin Kırmızı Alarm Çalıyor! - Son Dakika

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